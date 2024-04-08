Συνάντηση με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ανοίγει ο δρόμος για να λάμψει η αλήθεια στην υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησής του.

Είμαι σίγουρος, ότι ανοίγοντας τον δρόμο της αλήθειας σε αυτή τη νοσηρή υπόθεση, ανοίγω και το κουτί της Πανδώρας για τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βαθιά εμπλεκόμενη σε μια ιστορία που έχει πλήξει τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις του.

Προσέθεσε ότι συνεχίζει τον αγώνα με όλες του τις δυνάμεις, γιατί πιστεύει ότι «αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας να ζουν σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, με καθολικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με σκληρούς φραγμούς στο παρακράτος και τη διαφθορά».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς «το σκάνδαλο αυτό δεν είναι μόνο ένα πολιτικό σκάνδαλο. Προφανέστατα το να παρακολουθείς πολιτικούς αντιπάλους, το μισό υπουργικό συμβούλιο και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ένα πολιτικό σκάνδαλο. Αλλά είναι και οικονομικό σκάνδαλο, γιατί κάποιοι έβγαλαν εκατομμύρια εμπορευόμενοι ένα παράνομο λογισμικό, το οποίο στις εξαγωγές είχε τη σφραγίδα του σημερινού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας».

Σχετικά με την ενημέρωσή του από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ζήτησε από τον κ. Ράμμο να επιταχύνει τις διαδικασίες. «Με ενημέρωσε ότι περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση, να επιδοθεί και αμέσως θα κάνει τα νόμιμα και προβλεπόμενα για να έχω την ενημέρωση που χρειάζομαι και εγώ ώστε με τη σειρά μου να ενημερώσω τον ελληνικό λαό όπως έχω δεσμευτεί», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.