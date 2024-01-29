Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Λάρισας, προχωρώντας στην προβολή των αιτημάτων τους.

Από χθες μέχρι και σήμερα οι αγρότες της περιοχής βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με τα αγροτικά του μηχανήματα, πραγματοποιώντας συγκέντρωση.

Οι κτηνοτρόφοι σήμερα έριξαν γάλα της παραγωγής τους στην πλατεία και μετά το τέλος της συγκέντρωσής τους οδηγήθηκαν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης για λίγη ώρα.

Τα προβλήματα για τα οποία διεκδικούν λύσεις από την κυβέρνηση, είναι μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και η καταβολή αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς παραγωγούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

