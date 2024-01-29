Υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων εμφανίζεται το 57.4% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Η έρευνα δίνει ένα προβάδισμα στους πολίτες που βλέπουν θετικά την παρουσία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει ότι θα έρθουν στην Ελλάδα υα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα υψηλά ποσοστά της με 37,3%, ενώ το ΠΑΣΟΚ, έστω και οριακά, κρατάει τη δεύτερη θέση (δημοσκοπικά πάντα), με 13,7%, έναντι 13,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί με 9% το ΚΚΕ και με 9,2% η Ελληνική Λύση.

Πηγή: skai.gr

