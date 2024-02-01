Εντείνονται οι ζυμώσεις στα κόμματα για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συζήτηση περί προοδευτικών ή μη δυνάμεων άνοιξε διάπλατα με το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ και πλέον οι νέες ρυθμίσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία με την επικείμενη κατάθεσή τους στη Βουλή. Όλες οι δυνάμεις είχαν κάτι να πουν και σε κάποιους να απαντήσουν από τη στιγμή που την επικαιρότητα μονοπώλησε το συγκεκριμένο θέμα. Και πρώτους από όλους η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δει πως από το 2019 και μετά το κόμμα του δεν είναι το ίδιο. Άλλος ο κόσμος που έφερε στην εξουσία τη γαλάζια παράταξη το 2004 ή το 2012 και άλλος σήμερα. Το κέντρο επανέφερε το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην κυβέρνηση πριν από περίπου πέντε χρόνια και σε αυτόν το χώρο πρέπει να διατηρηθεί. Με απλά λόγια όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν ήδη μετακινηθεί δεξιότερα και επιλέγουν την Ελληνική Λύση η την Νίκη πολύ δύσκολα θα ξαναγυρίσουν στη βάση τους.

Ο πρωθυπουργός δεν φοβήθηκε να κάνει ένα "τεστ" μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ήξερε πως το 2015 βουλευτές και νυν υπουργοί είτε δεν είχαν ψηφίσει είτε απείχαν από το σύμφωνο συμβίωσης που είχε φέρει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ΄όλα αυτά ήθελε να δείξει πως οι εποχές αλλάζουν. Όσο λιγότερες είναι οι απώλειες που θα έχει τόσο πιο δυνατό θα είναι το σήμα πως ο «ομφάλιος λώρος» με το μεσαίο χώρο δεν έχει κοπεί. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία δεν φαίνεται να υπολογίζει σε περίπου 30 ψήφους μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οι συζητήσεις, ωστόσο συνεχίζονται.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ακόμα και τώρα αν – μέσω της αποχής – καταγραφούν διαφοροποιήσεις. Ως «ύποπτοι» φέρονται η Αθηνά Λινού και ο Βασίλης Κόκκαλης εγείροντας θέματα ειδικά για το θέμα τεκνοθεσίας. Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος παρά τις ενστάσεις που είχε εκφράσει αρχικά έχει δηλώσει πως θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη η ψήφος του αποτελεί γρίφο μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι ξεκάθαρο επίσης αν η κομματική πειθαρχία που είχε επιβάλει ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ατονίσει ειδικά για το ενδεχόμενο της αποχής.

Και για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι ανέφελα. Όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί μια διαχρονική προγραμματική θέση του κινήματος η θεσμοθέτηση της ισότητας στο γάμο. Όσον αφορά το κομμάτι της τεκνοθεσίας θα σταθμίσουν το συμφέρον του παιδιού. Θέμα κομματικής πειθαρχίας δεν μπήκε ποτέ. Περισσότερο από όλους, στο ΠΑΣΟΚ έχουν προβληματιστεί από τη στάση του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαϊδη. Οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας έχουν ήδη παρέμβει και αυτό που τονίζουν είναι πως στο δημόσιο λόγο οι πάντες οφείλουν να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εκφοράς του. Δημόσια έχει εκφράσει τις ενστάσεις του και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Με βάση όσα έχουν ειπωθεί και στις κλειστές συσκέψεις που πραγματοποιούνται πάνω από 10 άτομα έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις. Είναι σε εξέλιξη ένας διάλογος στη Χαριλάου Τρικούπη και από πολλούς εκτιμάται πως ο αριθμός των διαφωνούντων θα είναι τελικά μονοψήφιος.

Διαφωνίες εξακολουθεί να εκφράζει το ΚΚΕ με την Κεντρική Επιτροπή να ξεκαθαρίζει με απόφασή της πως επί της αρχής θα πει όχι στο νομοσχέδιο. Από τη Νέα Αριστερά το «ναι» στο νομοσχέδιο που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία ήταν εξαρχής ξεκάθαρο εξαπολύοντας, μάλιστα επίθεση προς τον Περισσό για την αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή πως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών σημαίνει κατάργηση της πατρότητας – μητρότητας. Υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια έχει ταχθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

