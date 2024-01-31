Σε 5 γλώσσες διατίθεται η πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους νέους ομογενείς staellinika.com

Η ελληνομάθεια και η ελληνική γλώσσα είναι βασικός άξονας του στρατηγικού πλάνου για τον Απόδημο Ελληνισμό, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν συνολικό, οργανωμένο οδικό χάρτη, με ορίζοντα τετραετίας, για την ενδυνάμωση της σχέσης με τους Απόδημους Έλληνες και προσέθεσε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μια συντεταγμένη πολιτική για τον Απόδημο Ελληνισμό».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε πως η πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους νέους ομογενείς staellinika.com διατίθεται πλέον στα γερμανικά και γαλλικά, πέραν ήδη των αγγλικών, των ισπανικών και των πορτογαλικών. «Μιλάμε για μια πλατφόρμα που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπατριωτών μας στο εξωτερικό και κυρίως νεαρές ηλικίες που μπορούν με έναν εύκολο και εύληπτο τρόπο να έρθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, ακόμα κι αν δεν την γνωρίζουν καθόλου», επισήμανε ο Γιώργος Κώτσηρας. Σημείωσε πως η πλατφόρμα «απευθύνεται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, με έναν τρόπο πιο εύκολο στην αντίληψή του».

Μάλιστα, τόνισε πως το επόμενο διάστημα η πλατφόρμα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για τον Απόδημο Ελληνισμό εντάσσεται και η επιστολική ψήφος, είπε, και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την καθιέρωσή της και στις εθνικές εκλογές και να ικανοποιήσουν έτσι ένα «αυτονόητο αίτημα» του Ελληνισμού ανά τον κόσμο.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι στις 9 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας, προγραμματίζονται πολλές εκδηλώσεις σχεδόν σ' όλες τις πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό. «Έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να "επικοινωνήσουν" το πολύ σημαντικό υπόβαθρο που έχει για τον Ελληνισμό συνολικά η ελληνική γλώσσα, και ως μέσο εξωστρέφειας και ως μέσο διάχυσης του πολιτισμού μας» σημείωσε.

Ακόμη έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε επαφή με το υπουργείο Πολιτισμού με στόχο να διευρυνθούν οι εξωστρεφείς ενέργειες για να «επικοινωνηθεί» περισσότερο η ελληνική γλώσσα.

Περαιτέρω, ερωτηθείς για την παρουσία της Ελλάδας με μία φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλλασα και την πρόταση να αναλάβει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», είπε πως η Ελλάδα διαδαδραματίζει ένα ρόλο σοβαρότητας, υπευθυνότητας.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε αφενός στο στρατηγικό βάθος της σχέσης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και αφετέρου στον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αποκτήσει διπλωματικό κεφάλαιο χάρη στην αξιόπιστη και πολυδιάστατη εξωτερική της πολιτική. «Η χώρα μας έχει καταφέρει να είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και εταίρος, και ένας πόλος σταθερότητας σε μια περιοχή και γειτονιά που έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

