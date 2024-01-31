Μήνυμα στήριξης στους αγρότες και τα προβλήματά τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το μπλόκο της Βόνιτσας όπου βρέθηκε σήμερα προκειμένου να συνομιλήσει μαζί τους και να ακούσει τα αιτήματά τους.

«Είμαστε πάντα ανοιχτοί να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός άφησε «ανοιχτό» παράθυρο για νέα παρέμβαση σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο, αναφέροντας ότι παρά το γεγονός ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί για τον ίδιο προσωπικά πρώτη πολιτική προτεραιότητα.

«Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με τους αγρότες που παρευρίσκονταν στο μπλόκο της Βόνιτσας είπε: «Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε θα φύγετε στη Γερμανία. Για μένα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Ξέρω τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Αυτά τα δύσκολα 4 χρόνια η κυβέρνηση στάθηκε στο μέτρο του δυνατού κοντά στους αγρότες με στήριξη του ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις 1 δισ. ευρώ, με μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες στο μέτρο του εφικτού θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γιατί οι δημοσιονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες».

Αναφερθείς στην αγροτική πολιτική της κυβέρνησής του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «Δώσαμε παραπάνω από 1 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μόνο τα 500 εκατομμύρια προέρχονταν από τις εισφορές των αγροτών, και με μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα όπου μπορούσαμε να παρέμβουμε» και πρόσθεσε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη καταφέραμε και εξασφαλίσαμε σχετικά λογικές τιμές πάνω στην κρίση αλλά θέλουμε να το μειώσουμε περισσότερο. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος της κίνησης και το ντίζελ.»

«Και όσο καλύτερα πηγαίνει η οικονομία συνολικά, όπως το κάναμε και πέρυσι με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (στο αγροτικό πετρέλαιο), τόσο περισσότερους πόρους θα έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στο πεδίο των κινητοποιήσεων, την ίδια ώρα και παρά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, οι αγρότες κορυφώνουν τις αντιδράσεις τους και με χρονικό ορίζοντα τα εγκαίνια της Agrotica όπου έχουν προειδοποιήσει ότι θα παρατάξουν τουλάχιστον 300 τρακτέρ.

Σήμερα, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των δρόμων στη Θεσσαλία, δηλώνοντας ταυτόχρονα ανυποχώρητοι, παρά τις νέες δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Όπως είχαν προαναγγείλει από χθες οι αγρότες της Καρδίτσας, κατέλαβαν συμβολικά την εθνική οδό για λίγη ώρα. Στη συνέχεια, οι αγρότες με τα τρακτέρ τους πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Καρδίτσας

Στη Λάρισα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να αποκλείσουν συμβολικά την εθνική στο ύψος του Πλατυκάμπου.

Στο μέτωπο της Αταλάντης, για λίγα λεπτά έκλεισε η Εθνική Οδος Αθηνών-Λαμίας στην Αταλάντη και στα δύο ρεύματα όταν 50 τρακτέρ και αγρότες ανέβηκαν στον δρόμο.

Στην Πελοπόννησο, από το πρωί αγρότες από την Αιγιάλεια, τη δυτική Αχαία και την Ερύμανθο συγκεντρώθηκαν με κομβόι τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Μάλιστα, επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι οι συγκεντρώσεις και οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο δεν επιλύονται προβλήματα.

Αύριο θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί στα σημεία όπου έχουν στηθεί μπλόκα στον θεσσαλικό κάμπο, ενώ στα εγκαίνια της Agrotica στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρατάξουν τουλάχιστον 300 τρακτέρ στην δυτική πύλη της έκθεσης.



