Μαρινάκης: Πρώτος στόχος της δεύτερης τετραετίας είναι να δουν οι πολίτες τα μεγάλα έργα να γίνονται πραγματικότητα

«Πρώτος στόχος της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης είναι να δουν οι πολίτες τα μεγάλα έργα, τα οποία τα πήραμε από μακέτες και βρήκαμε χρηματοδοτήσεις, να γίνονται πραγματικότητα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας απόψε στο Αίγιο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της δημοτικής τοπικής οργάνωσης της ΝΔ.

«Το δεύτερο σημαντικότερο» συνέχισε, «είναι καθημερινότητα» και πρόσθεσε: «Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο του Έλληνα πολίτη είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία, περισσότερη παρουσία της αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα και επίλυση των προβλημάτων, με πρώτο την ακρίβεια».

Μιλώντας για την ακρίβεια, είπε ότι «δεν θα κρύψουμε τα λόγια μας, διότι δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε μία ακρίβεια που είναι σε όλη την Ευρώπη» και συμπλήρωσε: «Εμείς δεν μπορούμε ξαφνικά, νοσοκομεία για τα οποία δεν είχε ασχοληθεί κανείς για δεκαετίες, να τα κάνουμε να αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Όμως, αυτά που είπαμε και είναι στο πρόγραμμά μας, θα τα κάνουμε πράξη. Λιγότερα αποκλείεται να κάνουμε. Θα κάνουμε αυτά που είπαμε και κάποιες φορές και περισσότερα».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «στις προτεραιότητες μας είναι η στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για την ακρίβεια και για τις εισαγόμενες κρίσεις, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά».

«Δεύτερη προτεραιότητα», είπε, είναι «η υγεία, η στελέχωση των νοσοκομείων, η κάλυψη των αναγκών, ενώ, όπως σημείωσε, «μέσα σε λίγες εβδομάδες ο νέος υπουργός Υγείας θα ανακοινώσει σημαντικές πρωτοβουλίες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «σε λίγες εβδομάδες ψηφίζεται στη Βουλή ένα από τα πιο εμβληματικά νομοσχέδια» και συνέχισε: «Ένα νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στα δημόσια πανεπιστήμια να πάρουν συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πολλές ακόμα ελευθερίες και στους Έλληνες μαθητές να μην φεύγουν στο εξωτερικό υποχρεωτικά, αν δεν θέλουν να σπουδάσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, τόνισε ότι «σίγουρα μας έχει πληγώσει η εικόνα κάποιων πανεπιστημίων να τελούν υπό κατάληψη, αλλά δεν θα τους περάσει» και πρόσθεσε: «Πρώτον, το νομοσχέδιο θα περάσει, δεύτερον δεν θα τους περάσει και οι εξεταστικές θα διασφαλιστούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τρίτον, όπως συνέβη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πλέον, όποτε καλούνται οι αρχές, η αστυνομία θα επεμβαίνει και αυτοί οι οποίοι τελούν την οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν δρόμο, σε μία γειτονιά, θα πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη θα τους κρίνει».

Κατόπιν, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημογραφικό, λέγοντας ότι «μετά την ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας» και συμπλήρωσε: «Όλες οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση ήταν μόνο η αρχή, διότι οφείλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, τους γονείς, τα παιδιά, να δώσουμε δύναμη στη νέα μητέρα στο νέο πατέρα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος και είναι μία οριζόντια πολιτική, διότι πέραν του υπουργείου Οικογένειας και Ισότητας, πρακτικά είναι αρμοδιότητα όλων των υπουργείων».

Τέλος, απευθυνόμενος ο Παύλος Μαρινάκης προς τους συγκεντρωμένους, υπογράμμισε ότι «εμείς οι νεοδημοκράτες δεν ήμασταν, ούτε θα γίνουμε ποτέ αλαζόνες» και συνέχισε: «Δεν κουνάμε το εκλογικό αποτέλεσμα και το επιδεικνύουμε, γιατί αλίμονο αν το κάναμε αυτό ειδικά σε εποχές τόσων πολλών εισαγόμενων κρίσεων. Σίγουρα χαιρόμαστε με κάθε επιτυχία, πανηγυρίζουμε τις νίκες μας, είμαστε μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα».

