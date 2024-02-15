Πρόκειται για μια γερμανική πρωτοβουλία, την οποία είχε ήδη εξαγγείλει ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς το καλοκαίρι του 2022, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ως μια κίνηση με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της Ευρώπης στον τομέα της αντιπυραυλικής προστασίας.

Εξαρχής η «Ευρωπαϊκή Ασπίδα» αεράμυνας είχε εκληφθεί συγχρόνως και ως μια δέσμευση της Γερμανίας για ανάληψη ηγετικού ρόλου στον συντονισμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων που μετέχουν στο ΝΑΤΟ. Κι όλα αυτά την ώρα που το Βερολίνο έχει αρχίσει υλοποιεί, έστω και καθυστερημένα κατά πολλούς, τη νατοϊκή δέσμευση για αμυντικές δαπάνες στο 2%. Μέχρι πρότινος τη γερμανική πρωτοβουλία κοινής αντιπυραυλικής προστασίας στήριζαν άλλες 19 χώρες.

Από τη Σύνοδο των υπ. Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι στην γερμανική πρωτοβουλία προσχωρούν πλέον, και μάλιστα ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Τουρκία, κάτι που επιβεβαίωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο και ο Έλληνας ομόλογός του Νίκος Δένδιας.

Από εδώ και στη εξής στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμμετέχουν συνολικά 21 χώρες. Αυτές όμως που λείπουν μέχρι στιγμής είναι η Γαλλία, η οποία έχει καταθέσει δικές της προτάσεις, η Πολωνία και η Ιταλία, χώρες-κλειδιά, που η Γερμανία θα ήθελε σε κάθε περίπτωση να συμπορευθούν μαζί της.

«Η ασφάλεια δεν είναι κάτι που παρέχεται δωρεάν» τόνισε ο Γερμανός υπ. Άμυνας από τις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στο 2% που θα διαθέσει φέτος η Γερμανία για αμυντικές δαπάνες και χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία «κόμβο υλικοτεχνικής υποδομής για το ΝΑΤΟ».

Τι είναι η πρωτοβουλία European Sky Shield

Σύμφωνα με τις αναλυτικές πληροφορίες που παρέχει στην ιστοσελίδα του το γερμανικό υπ. Άμυνας στόχος της European Sky Shield Initiative (ESSI) είναι «η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα της κοινής αεράμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ»και αποβλέπει στην ενσωμάτωση νέων συστημάτων αεράμυνας, αλλά και ευρύτερα νέων αμυντικών δυνατοτήτων υπό την ηγεσία του διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Όπως μάλιστα διευκρινίζει το γερμανικό υπ. Άμυνας με τον όρο «αεράμυνα» νοείται η ικανότητα προστασίας από επιθέσεις αέρος ή η δυνατότητα απόκρουσής τους με τη χρήση στρατιωτικών συστημάτων διαφορετικού βεληνεκούς.

Τα κενά της αεράμυνας στον ευρωπαϊκό χώρo αυτή τη στιγμή εντοπίζονται, σύμφωνα με το γερμανικό υπ. Άμυνας, σε όλα τα πεδία. Από το πεδίο των συστημάτων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς για απόκρουση αεροπορικών επιθέσεων μικρής εμβέλειας και απειλών με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και στην αεράμυνα έναντι πυραυλικών επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, πεδίο στο οποίο η Ρωσία διαθέτει ισχυρά όπλα. Ως προς το πεδίο αυτό πάντως η Γερμανία έσπευσε να προμηθευτεί το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Arrow 3.

Τα δύο σημαντικά oφέλη της πρωτοβουλίας European Sky Shield, κατά τις γερμανικές εκτιμήσεις, είναι πρώτον η εντατικοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας και ετοιμότητας εντός του ΝΑΤΟ και δεύτερον η εξοικονόμηση πόρων, διότι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα μπορούσαν να αγοραστούν εξοπλισμοί σε μεγαλύτερες ποσότητες σε χαμηλότερο κόστος και με ευνοϊκότερους όρους συντήρησης και επισκευής.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

