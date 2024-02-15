Σκέρτσος σε Ανδρουλάκη: Να μην κουνάμε το δάχτυλο στα υπόλοιπα κόμματα και στην κοινωνία για ένα θέμα φορτισμένο αξιακά

Ο 'Ακης Σκέρτσος σχολίασε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη ζητώντας τον λόγο όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής την ολοκλήρωσε . Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε ότι «...θα περίμενα να μην επαναληφθεί το λάθος που έχουν κάνει και κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να κουνούν το δάχτυλο με οίηση και με αλαζονεία προς βουλευτές, οι οποίοι διαφωνούν ή θα απέχουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείτε τον καθρέφτη του κόμματός σας», Επιπλέον, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και εισηγητής του νομοσχεδίου άφησε αιχμές για το τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. «Έχετε κι εσείς τέτοιους βουλευτές από ότι μαθαίνουμε και θα φανεί στην κάλπη. Αλλά είναι καλύτερα να προσεγγίζουμε αυτό το θέμα με μεγαλύτερη αυτογνωσία και με περισσότερη μετριοπάθεια και να μην κουνάμε το δάχτυλο τόσο στα υπόλοιπα κόμματα όσο και στην κοινωνία για ένα δύσκολο θέμα το οποίο είναι φορτισμένο αξιακά και ταυτοτικά.

Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι υπάρχουν πέντε κόμματα τα οποία υποστηρίζουν μια νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Είναι μια στιγμή γιορτής για το ελληνικό Κοινοβούλιο που απαντά σε αιτήματα μιας μειονότητας της ελληνικής κοινωνίας, που επιτέλους δικαιώνεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο».

Ο κ. Σκέρτσος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη και σ΄οσα υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το κράτος δικαίου. «Τα ζητήματα του κράτους δικαίου, που τίθενται μετ' επιτάσεως από κόμματα της αντιπολίτευσης εκτιμώ ότι έρχονται και επανέρχονται σαν φύλλο συκής διότι είναι υποχρεωμένα να υπερψηφίσουν αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται από τη ΝΔ. Και η σημερινή έκθεση του Εκονομιστ που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των 20 καλύτερων Δημοκρατιών, είμαστε υψηλότερα από άλλες πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, οικονομίες και δημοκρατίες, δείχνει τα πολιτικά κίνητρα και τις πολιτικές σκοπιμότητες που επικράτησαν σε αυτό το ψήφισμα στο οποίο αναφέρεστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και όχι κύριε Ανδρουλάκη, όταν αναφέρεστε στους φιλελεύθερους θα πρέπει να γνωρίζετε και να λέτε δημόσια και να λέτε στην Βουλή και στην κοινωνία ότι ήταν η κυρία Φαν Χέρτ και ο κύριος Κύρτσος, εκ μεταγραφής αυτοί, οι οποίοι έφεραν το ψήφισμα αυτό στους φιλελεύθερους για να πάρουν και την δική τους υπογραφή».

Ο 'Ακης Σκέρτσος κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη και όλα τα κόμματα όταν θα δημοσιευθούν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα τον Ιούνιο, η Έκθεση Διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος, επίσης τον Ιούνιο, να κάνουμε μια συζήτηση για την βελτίωση που θα καταγράψει - με βάση τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις επιτροπές αυτές - η χώρα μας σε όλες τις συστάσεις που δέχεται. «Μας ενδιαφέρει εμάς την ποιότητα του κράτους δικαίου η χώρα μας και μας ενδιαφέρει επίσης να γίνεται ένας εποικοδομητικός διάλογος ουσίας κι οχι πετροπόλεμος κι όχι με ατεκμηρίωτες επιθέσεις και ισχυρισμούς», κατέληξε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

