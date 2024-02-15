«Για το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά, τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι ταυτοτικά, είναι αξιακά. 'Αλλωστε ήταν η παράταξή μας που εκσυγχρόνισε το Οικογενειακό Δίκαιο, καθιερώνοντας τον πολιτικό γάμο, επιτρέποντας το διαζύγιο, αποποινικοποιώντας την μοιχεία και κάνοντας πράξη την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή για την ισότητα στο γάμο των ομόφυλων τονίζοντας ότι η στήριξη είναι πλήρης κι οχι α λα κάρτ. «Στηρίζουμε επί της αρχής κάνοντας ένα βήμα δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στον πολιτικό γάμο κι είναι αυτό είναι και προς το συμφέρον των παιδιών. «Η Νέα Δημοκρατία, αντί να προχωρήσει σε έναν πραγματικό διάλογο με την κοινωνία, εξάντλησε την προσπάθειά της σε υποδείξεις. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμφανιστεί ως μεταρρυθμιστής, μιας μεταρρύθμισης όμως που δεν στηρίζει το ίδιο του κόμμα και το οποίο διαχρονικά δεν τα «πάει» καλά με τα δικαιώματα» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Απάντησε στον Ακη Σκέρτσο πώς το σύμφωνο συμβίωσης επί ΣΥΡΙΖΑ, «πέρασε χάρη στις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, ήταν που υιοθετήθηκε καθώς μόνο 19 από τους 75 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το είχαν στηρίξει τότε. Ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε, ως υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, το σύμφωνο συμβίωσης που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ »

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέβασε τους τόνους της κριτικής του πρός τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για την παραδοξότητα υπογραμμίζοντας : «... ο Υπουργός Επικρατείας όχι μόνο να μη στηρίζει ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης, της οποίας είναι μέλος, αλλά φτάσαμε στο σημείο να το θεωρεί αντισυνταγματικό. Και παρόλα αυτά παραμένει μέλος της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που σύμφωνα με τον ίδιο, νομοθετεί παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Αφήστε λοιπόν τα μαθήματα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε τη ψήφιση του νομοσχεδίου «με το πρωτοφανές ράπισμα της κυβέρνησης από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

που περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη χώρα μας», όπως ανέφερε, και τόνισε: «Πως μπορείτε να κολακεύετε τους εαυτούς σας για το «προοδευτικό» προφίλ σας, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του έχει καταδικάσει τη χώρα για μια σειρά παραβάσεων που συνέβησαν στη θητεία σας; Όταν καταπατάτε και ευτελίζετε το κράτος δικαίου, να μας κάνετε μαθήματα φιλελευθερισμού; Είναι ντροπιαστικό για πρώτη φορά μετά το 1981 και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να εκθέτει κατ' αυτόν τον τρόπο την πατρίδα μας .Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταδίκασε την Ελλάδα, αλλά την κυβέρνηση σας και τις πρακτικές της».

Συμπλήρωσε ακόμη πώς η αντίδραση της κυβέρνησης σ΄αυτό, αποσκοπεί στη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. «Απορρίψατε, χωρίς καν να διαβάσετε το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για να διερευνηθεί το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα όπως είχαμε ζητήσει. Αντιθέτως, αρπάξατε το σωσίβιο που σας έριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα και προχωρήσατε σε μία εξεταστική επιτροπή, όπου εργαλειοποιώντας την πλειοψηφία σας, καλύπτετε τους ενόχους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άφησε αιχμές και για τη ηγεσία της Δικαιοσύνης αναφέροντας ότι «η ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε τάχιστα για να απαντήσει σε ένα ψήφισμα που ασκεί πολιτική κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά,

τότε όλες αυτές οι υποθέσεις δεν θα ήταν εκκρεμείς και το ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου δεν θα χρειαζόταν».

Συνέχισε με αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών όπου υπογράμμισε πώς έχει κάνει ό,τι προβλέπεται νομικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, «αλλά φταίω εγώ που η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη καλέσει τον κ. Δημητριάδη να καταθέσει! Κι αναρωτιέστε πως προέκυψε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου! Γιατί δεν ζητάτε να απολογηθούν οι μισοί υπουργοί και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που επίσης παρακολουθούνταν; Η αλαζονεία σας, σας οδηγεί στην αυτογελοιοποίηση και στην προσβολή του κράτους δικαίου μας».

Πυρά εξαπέλυσε ο κ. Ανδρουλάκης εναντίον του προέδρου της Ελληνικής Λύσης , Κ. Βελόπουλου κάνοντας λόγο για ανίερη συμμαχία μαζι με τη ΝΔ για να υπονομεύσουν τον επικεφαλής της Αρχής Απορρήτου, κ. Ράμμο.

«Εμείς παραμερίζουμε τις προσωπικές σας στρατηγικές και τοποθετούμαστε αξιακά και όχι αλά καρτ. Για εμάς η ευημερία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνε πάντοτε μαζί.Είμασταν και θα είμαστε πάντοτε υπέρ της ανοικτής κοινωνίας. Γι' αυτό υπερψηφίζουμε το παρόν σχέδιο νόμου και συνεχίζουμε παράλληλα, τον αγώνα μας εντός και εκτός Βουλής για την προστασία του κράτους δικαίου στην πατρίδα μας απέναντι στις επιζήμιες πρακτικές, που ασκεί η κυβέρνηση. Η καταπολέμηση των διακρίσεων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι μια συνολική κοινωνική και πολιτική στάση», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

