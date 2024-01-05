Έλενα Ακρίτα: Γιατί στις Σπέτσες και όχι σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμύρες;

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε σήμερα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα αναφορικά με την τριήμερη συνάντηση εργασίας της ΚΟ στις Σπέτσες, για την οποία ειδοποιήθηκαν με email από την γραμματέα της ΚΟ Θεοδώρα Τζάκρη.

Στη νέα ανάρτησή της ο κ. Ακρίτα σημειώνει:

«Σπέτσες: επειδή διαβάζω διάφορα που με αφορούν. Και βέβαια θα μπορούσε η συνάντηση εργασίας να γίνει «εκτός Αθηνών» - αν και αυτό θα δυσκόλευε πολύ το έργο των συναδελφων δημοσιογράφων που παρακολουθούν τις συνεδριάσεις μας.

Γιατί όμως στις Σπέτσες; Γιατί να μην πάμε σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή πλημμύρες; Καρδίτσα, Έβρο, Ρόδο, Εύβοια, Βόλο.

Να γυρίσουμε τα χωριά, να μιλήσουμε με τους κατοίκους, να διαπιστώσουμε τί έχει (ή ΔΕΝ) έχει κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό τον καιρό.

Και ταυτόχρονα να δουλέψουμε και να προγραμματίσουμε τις επόμενες κινήσεις του κόμματος μας. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Καλημέρα σε όλους!».

