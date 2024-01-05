Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη σχετικά με τον μίνι ανασχηματισμό που αποφάσισε η κυβέρνηση.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο κ. Σκρέκας, με 218% απόκλιση στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο βρεφικό γάλα, παραμένει στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δια του προέδρου του ζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο για το βρεφικό γάλα. Να υπάρξει πλαφόν και στη χονδρική και στη λιανική τιμή. Το γεγονός ότι ο κ. Σκρέκας μιλά -κατόπιν της έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού- για ελέγχους, σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει αισχροκέρδεια. Γιατί δεν προβαίνει σε διατίμηση; Αυτό έχει γίνει μέχρι και από τον… αρχιερέα του νεοφιλελευθερισμού που ήταν προκάτοχος του κ Σκρέκα, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Το 2020 είπε ο κ. Γεωργιάδης σε τροπολογία που είχε καταθέσει -και υπάρχει βίντεο από την παρέμβασή του τότε στη Βουλή- που λέει «ξέρετε, είμαι σε δεινή θέση, αλλά ναι, πρέπει να γίνεται διατίμηση σε συγκεκριμένα προϊόντα». Και υπάρχει μάλιστα απόφαση του Αυγούστου 2023 με υπουργό τον κ. Σκρέκα που μιλάει για ανάγκη για διατίμηση σε βασικά προϊόντα. Αυτό είναι απαίτηση της κοινωνίας και των νέων ζευγαριών που καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουν ένα σπιτικό, με ενοίκιο που είναι 52% ανώτερο απ’ ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια και να πληρώνουν το βρεφικό γάλα 218% πάνω από τη Σουηδία».

«Η ομολογία της απότυχίας της κυβέρνησης σε πολλούς τομείς είναι δεδομένη και με το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες δεν ικανοποιείται η ανάγκη των πολιτών», πρόσθεσε.

«Με την Νέα Δημοκρατία έχουμε πλήρης ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα», τόνισε

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης έφυγε ως αποτυχημένος γιατί στη θητεία του κάηκαν εκατομμύρια εκτάσεις σε Βόρεια Εύβοια και Αττική και ξαναμπαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;», πρόσθεσε

Σχετικά με τον κ. Γεωργιάδη η κ. Αυγέρη σχολίασε: «Γίνεται πάρτι αναθέσεων στα νοσοκομεία και ο κ. Γερωργιάδης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος».

Για την πρόταση νόμου που επίκειται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δήλωσε: «Είναι πάρα πολύ εύστοχη η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να καταθέσει τη Δευτέρα -είναι και απόρροια της δήλωσης του προέδρου- πρόταση νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ξανά αναληφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ιούνιο 2022. Δεν έγινε αποδεκτό από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε τον προεκλογικό αγώνα για τις εκλογές του 2023, βάζοντας μέσα στο πρόγραμμά του ως προτεραιότητα τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι ασυνεπής και ψεύδεται. Το κάνει και με ένα θέμα που προφανέστατα τού δημιουργεί πολύ μεγάλο ζήτημα στο εσωτερικό του κόμματός του και με στελέχη του και μάλιστα υπουργικά», ανέφερε η Δώρα Αυγέρη και πρόσθεσε:

«Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί πολιτική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του προέδρου του. Και του προηγούμενου και του νέου προέδρου. Να γίνει πράξη, νόμος του ελληνικού κράτους, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είμαστε πάρα πολύ συνεπείς σε αυτό, διαχρονικά.

Ζητάμε, όμως, να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης τι θα κάνει από Δευτέρα που θα έρθει η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κωλυσιεργεί ή όχι. Θα φέρει άμεσα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προς συζήτηση αυτή την πρόταση νόμου;»

«Δεν με ξένισε καθόλου η πρόσκληση του Κασσελάκη στο σπίτι του στις Σπέτσες»

Τέλος, για το διήμερο εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις Σπέτσες η εκπρόσωπος Τύπου απάντησε:

«Το θεωρώ μια πρακτική που έχει δοκιμαστεί και στη χώρα μας. Θέλετε να σας θυμίσω για παράδειγμα τις συναντήσεις στη Σύμη από τον Γιώργο Παπανδρέου; Ή ακόμη και τις φιλοξενίες που έκανε ο Κώστας Καραμανλής στη Ραφήνα σε βουλευτές του, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι και άκρως τιμητικό να μαζευτούν σε ένα τραπέζι, να μιλήσουν με τον πρόεδρο τους, με τον τότε πρωθυπουργό για πολύ σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

Για όσους διάβασαν λίγο πολύ την επιστολή, που θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά καλογραμμένη και άκρως ευγενής, της γραμματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα κατάλαβαν ότι πρόκειται στην ουσία για έναν οδικό χάρτη για το πώς θα διανυθεί αυτό το διήμερο εργασίας στις Σπέτσες. Όπως ξέρετε δεν είναι χειμερινός προορισμός τουρισμού, είναι καλοκαιρινός. Τί πιο σημαντικό 36, 37 άνθρωποι -δεν είναι και μεγάλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα- να καθίσουν πολύ συγκροτημένα και συντονισμένα, να παρουσιάσουν έναν απολογισμό της δράσης από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, σε σχέση και με τα πεδία των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, και να παρουσιάσουν και τις δικές τους προτάσεις για το από εδώ και μετά. Αυτό έχει να κάνει και με τον οδικό χάρτη για τις κομματικές διεργασίες, αλλά και με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ».

