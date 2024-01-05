Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Μπλίνκεν το Σάββατο στα Χανιά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει το απόγευμα του Σαββάτου κατ’ ιδίαν συνάντηση στην οικία του στα Χανιά με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Antony Blinken, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Πηγή: skai.gr

