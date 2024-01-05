Δόμνα Μιχαηλίδου: Ψηλά ο πήχης στο υπουργείο Εργασίας – Συνεχίζουμε δυναμικά

«Συνεχίζουμε δυναμικά έχοντας ήδη υψηλά τον πήχη στο υπουργείο Εργασίας», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για το νέο της χαρτοφυλάκιο. Γνώριμο χαρακτήρισε το υπουργείο Εργασίας, καθώς υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια ως υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μίλησε επίσης για ένα Υπουργείο «το οποίο έχει επιδείξει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τρεις υπουργούς, τον Γιάννη Βρούτση, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδωνι Γεωργιάδη, τόσο ως προς την ταχύτητα της απόδοσης των συντάξεων, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα δικαιώματα των εργαζομένων και δη των γενικών και βέβαια στη μείωση του ποσοστού ανεργίας».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.