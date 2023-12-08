Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό αύριο στο Μαξίμου για την οπαδική βία μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού

Έκτακτη σύσκεψη για την οπαδική βία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Μαξίμου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα που εκτόξευσαν χούλιγκαν την Πέμπτη στο περιθώριο αγώνα βόλεϊ στου Ρέντη.

Το Σάββατο στις 11 το πρωί, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, οι υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσος καθώς και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος θα συναντηθούν με τον Κ. Μητσοτάκη προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της Πολιτείας για την οπαδική βία.

Μιλώντας νωρίτερα στους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε πως οι δράστες όλων αυτών των φρικτών εγκλημάτων δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό και τους χιλιάδες φιλάθλους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο.

«Είναι κοινοί εγκληματίες. Απόστημα που μολύνει τον αθλητισμό εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως «η κυβέρνηση δεν τρέφει αυταπάτες ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα δια μαγείας. Με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και τη στάση μας για την εφαρμογή του νόμου θα δώσουμε αυτή τη μάχη με κάθε θεσμικό όπλο μέχρι τέλους».

«Δεν έχουμε μείνει στα λόγια. Οι πολλές πράξεις που έχουν γίνει πρέπει να γίνουν περισσότερες. Είναι δεδομένο ότι η εγκληματικότητα τρέχει με μια ταχύτητα και εμείς πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα» σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «οι αλλαγές του Ποινικού Κώδικα θα λύσουν σε μεγάλο ποσοστό την κατάσταση. Όλοι αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε ομάδα, είναι εγκληματίες, και πρέπει να είμαστε όλοι απέναντι τους, διαπράττουν βαρύτατα κακουργήματα μέχρι ανθρωποκτονίες αλλά κάνουν και πλημμελήματα που έχουν μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια περιουσία. Δεν θα έχουμε ξανά αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι μπαίνουν με μια διαδικασία αυτοφώρου, καταδικάζονται και βγαίνουν έξω. Αυτά τελειώνουν με τις επικείμενες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα».

Η δικαιοσύνη, επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, πρέπει να αποδίδεται πιο γρήγορα και χωρίς αστερίσκους και παραθυράκια για να μην καταδικάζεται κάποιος και με μια σειρά διεξόδους να μένει έξω και να επιστρέφει στα γήπεδα.

