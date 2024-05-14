Αρχικά στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, στα βόρεια από ανατολικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά και τα νότια τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία και γρήγορα στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024

Στη Θράκη, τη Μακεδονία και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά, κεντρικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα κεντρικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια.

