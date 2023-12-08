Με θετικό πρόσημο σχολιάζει ο σημερινός γαλλικός Τύπος τη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα και την συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η εικόνα ένας Τούρκος Πρόεδρος και ένας Έλληνας πρωθυπουργός να δίνουν τα χέρια χαμογελώντας, μετά από μιάμιση ώρα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Αθήνα, δεν είναι ασήμαντη, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Le Monde σε δημοσίευμά της υπό τον τίτλο «Τουρκία και Ελλάδα ανοίγουν ένα πιο ειρηνικό "νέο κεφάλαιο" στις ταραχώδεις σχέσεις τους».

«Μετά από επτά χρόνια απουσίας και πολλαπλές εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε στην ελληνική πρωτεύουσα για να υπογράψει "διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας" με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει η γαλλική εφημερίδα τονίζοντας ότι ο ισχυρός άνδρας της Άγκυρας κάλεσε τον «φίλο του Κυριάκο» να ανοίξει ένα «νέο κεφάλαιο», μετά από χρόνια αναταραχής με τον γείτονά του. «Λόγια που θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς πριν από ένα χρόνο», αναφέρει η εφημερίδα, υπενθυμίζοντας ότι τον Μάιο του 2022 ο Τούρκος Πρόεδρος είχε επιβεβαιώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν υπήρχε πια γι' αυτόν», κατηγορώντας τον πως προσπάθησε να πείσει το αμερικανικό Κογκρέσο να εμποδίσει την πώληση αεροπλάνων F-16 στην Τουρκία.

Η γαλλική εφημερίδα αποδίδει τη στροφή της Άγκυρας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τόσο στη βοήθεια που προσέφερε η Ελλάδα κατά τον τρομακτικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία, όσο και στο γεγονός ότι στο διεθνές διπλωματικό επίπεδο η θέση του Ερντογάν βελτιώνεται κυρίως, δε, μετά την υπόσχεση του ότι θα συναινέσει στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η εφημερίδα σημειώνει, επίσης, ότι η στροφή του Ερντογάν οφείλεται και στην οικονομική κατάσταση της χώρας του, η οποία είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη. Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους επιθυμεί να ξεκινήσει εκ νέου η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προσελκύσει και πάλι δυτικούς επενδυτές, κάτι στο οποίο θα μπορούσαν να συμβάλουν οι καλύτερες σχέσεις με την Ελλάδα, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα. Τέλος, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα ολοκληρώθηκε με ήρεμους τόνους, χωρίς ωστόσο να συζητήθηκαν ευθέως τα πιο ευαίσθητα θέματα. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, που τις χωρίζει, οι ζώνες θαλάσσιας εκμετάλλευσης, το βαρύ κυπριακό ζήτημα, παραμένουν μήλα της έριδος, που ελάχιστα αγγίζονται από τους ηγέτες και τους εκπροσώπους τους, κατά τη Monde.

Tην ένδειξη «κοινής επιθυμίας» του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού για την αναζήτηση λύσεων στις διαφορές των δύο χωρών, ιδίως στο μεταναστευτικό, επισημαίνει και η εφημερίδα Liberation σε άρθρο με τίτλο «Μετά από χρόνια υψηλών εντάσεων, Ελλάδα και Τουρκία στον δρόμο της συμφιλίωσης», υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του πέμπτου Ελληνοτουρκικού Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, διήρκεσε μόλις πέντε ώρες, αλλά φαίνεται ότι έχει επιδιορθώσει πέντε χρόνια εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζει τη θερμή χειραψία που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, προσθέτοντας ότι «από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και μετά, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις γνώρισαν πολλές φάσεις: Περιόδους σύγκρουσης, έντασης, σχετικής ηρεμίας και συνεργασίας», αλλά και πως σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας οι δύο γείτονες μοιάζουν πραγματικά με αδελφούς εχθρούς.

Σημειώνει την επιθυμία του Τούρκου Προέδρου για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης, που υπεγράφη το 1923 και η οποία οριοθετεί τα περισσότερα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία, συμπληρώνοντας πως έκτοτε αμφισβήτησε τους θαλάσσιους και εναέριους χώρους, ζήτησε μερίδιο στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και απαίτησε την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, σήμερα η εχθρότητα έχει δώσει τη θέση της στη φιλία και όπως είπε η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, στον καλεσμένο της, «οι φυσικές καταστροφές μάς έχουν φέρει πιο κοντά τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το ειρηνικό κλίμα, ακόμη κι αν οι διαφορές μας παραμένουν».

Τέλος, την δήλωση του κ. Ερντογάν ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην μπορεί να επιλυθεί » μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, επισημαίνει η εφημερίδα Figaro υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο ιστορικών αντιπάλων, αλλά εταίρων εντός του ΝΑΤΟ, έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια «διακυμάνσεις, που μερικές φορές τούς απειλούσαν επικίνδυνα».

Τα τελευταία χρόνια, οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες γύρω από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, τις θαλάσσιες ζώνες εκμετάλλευσης και το μεταναστευτικό ζήτημα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι για τον Ερντογάν, ο οποίος διατηρεί εδώ και καιρό πολεμική ρητορική έναντι της Ελλάδας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σημαντικό είναι «η επιθυμία να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.