Ανοίγει η «βεντάλια» των εθνικών θεμάτων στην προεκλογική κούρσα

Για τα καλά έχει μπει στον προεκλογικό «σπριντ» η ατζέντα των εθνικών θεμάτων. Είναι κάτι σύνηθες με δεδομένα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και αναδεικνύονται συνεχώς στην πολυτάραχη ελληνική γειτονιά. Μπορεί το χθεσινό ελληνοτουρκικό τετ α τετ να κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους και εκτός από το «μπρα ντε φερ» για τον πόλεμο στο Ισραήλ τα «φώτα» να έπεσαν στα αρνίσια παϊδάκια, τα ντολμαδάκια, τον χαλβά και τον μπακλαβά του δείπνου που ακολούθησε των δηλώσεων, ωστόσο τα «μαχαίρια» στο εσωτερικό δεν άργησαν να βγουν. Δε θα άφηνε την ευκαιρία η αντιπολίτευση να επικρίνει την κυβέρνηση για τη μετατροπή της Μονής της Χώρας σε Τζαμί.

Ήταν άλλωστε το θέμα των ημερών. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως έδωσε το «πράσινο φως» στον Τούρκο πρόεδρο για την παράνομη μετατροπή της Μονής της Χώρας από Μουσείο σε Τέμενος, ενώ επεσήμανε πως «δεν εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την προκλητική διαμαρτυρία του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του κατηγόρησε τον πρωθυπουργό πως «αργά ξύπνησε» σε σχέση με τη Μονή της Χώρας. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Είναι γεγονός πως η ελληνοτουρκική ατζέντα θα απασχολήσει αρκετά τους κομματικούς μηχανισμούς, καθώς αποτελεί ένα νέο πεδίο κριτικής και πίεσης προς στην κυβέρνηση ενόψεις της 9ης Ιουνίου.

Η κινητικότητα που υπάρχει στη γειτονιά των Βαλκανίων ανοίγει ακόμα πιο πολύ τη «βεντάλια» των εθνικών θεμάτων. Η επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθηνά και η ομιλία του στην αλβανική διασπορά, έναν χρόνο ακριβώς μετά τη φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρι, τάραξε ακόμα πιο πολύ τα προεκλογικά «νερά». Οι ελληνοαλβανικές σχέσεις δεν περνούν την καλύτερή τους φάση και αυτό έχει βάλει «φωτιά» και στο πολιτικό σκηνικό. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη στάση που επέδειξε σε σχέση με την παρουσία του Αλβανού πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Για κινδυνολογία έκανε λόγο χθες ο Παύλος Μαρινάκης συμπληρώνοντας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως «δεν υπήρχε κανένας τρόπος να απαγορεύσουμε ιδιωτική επίσκεψη ξένου ηγέτη».

Ακόμα περισσότερη «τρικυμία» προκαλεί η επικράτηση του εθνικιστικού VMRO στη Βόρεια Μακεδονία και η σπουδή της νέας προέδρου της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, να αποκαλέσει κατά την ορκωμοσία τη χώρα της «Μακεδονία».

Στην Κουμουνδούρου είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν να περάσει έτσι απλά το συγκεκριμένο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σημαντικό κόστος από τη σύναψη της Συμφωνίας των Πρεσπών και η σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία έξι χρόνια πριν ήταν σφοδρή. Κατά πολλούς στην αξιωματική αντιπολίτευση το συγκεκριμένο θέμα κόστισε την εξουσία στον Αλέξη Τσίπρα με πολλές διαρροές στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως είχε δημοσιεύσει από χθες το skai.gr είναι θέμα ωρών ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση νόμου για την κύρωση των τριών μνημονίων που εκκρεμούν από το 2019. Όπως υπενθυμίζουν το ένα φορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και το άλλο την επιτήρηση του εναέριου χώρου. Με αυτό το δεδομένο η σύγκρουση αναμένεται να περάσει και στη Βουλή.

