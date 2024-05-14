Δεύτερος αγώνας ασυλίας που οι Έλληνες Survivors αξιοποιούν τη βοήθεια από τους Τούρκους συμπαίκτες τους. Πέρα όμως από τον στίβο μάχης, υπάρχει και ο πάγκος. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά κάποιες στιγμές και οι παίκτες μιλούν μεταξύ τους, γελούν, μαθαίνουν λέξεις στα ελληνικά και στα τούρκικα αντίστοιχα.

Η Αλέινα σε μία από αυτές τις στιγμές όπου άραζε με Γιώργο Γκιουλέκα & Παπαχαραλάμπους, πήγε αυτή την πολιτισμική συναναστροφή ένα επίπεδο παραπέρα, αρχικά τραγουδώντας και στη συνέχεια χορεύοντας!

Η Κατερίνα Δαλάκα συμμετείχε μέχρι ενός σημείου στο δρώμενο, όμως όταν λίγο αργότερα τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν, ξέσπασε στον πάγκο υπενθυμίζοντας ότι στόχος είναι η νίκη.

Πηγή: skai.gr

