Τον αποτροπιασμό του για τη χθεσινή «δολοφονική επίθεση» που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμού αστυνομικού εξέφρασε από το βήμα της Βολής ο πρόεδρος της ΚΟ Νέα Αριστερά, Αλ. Χαρίτσης.

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την (αθλητική) βία που δεν μπορεί να λυθεί με αόριστες και γενικόλογες εξαγγελίες ή με κούφια μέτρα στον αέρα που δεν υλοποιούνται ποτέ, είπε ο κ. Χαρίτσης: «Η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί από ρητορικές εξαγγελίες [..] Έχει κουραστεί από μία κυβέρνηση, που μιλά συνέχεια για νόμο και τάξη, την ίδια στιγμή που η ανασφάλεια σκιάζει η χώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη χθεσινή επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, είπε ότι «είναι θετικά τα βήματα επαναπροσέγγισης, και η πρόοδος στον ελληνοτουρκικό διάλογο» και ότι, «εμείς ως Νέα Αριστερά, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα κατατείνει σε καλή γειτονία και ειρήνη».

Ως προϋποθέσεις αξιοποίησης της συγκεκριμένης «ευκαιρίας», ο κ. Χαρίτσης περιέγραψε (1) τη χάραξη σαφών προτεραιοτήτων στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία κυριαρχικών δικαιωμάτων, (2) η πρόοδος στον ελληνοτουρκικό διάλογο να ενταχθεί στο πλαίσιο μας συνολικότερης ευρύτερης στρατηγικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής «στον αντίποδα της λογικής του πιστού και δεδομένου συμμάχου, που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη» και (3) η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διμερείς σχέσεις, να γίνει με όρους θεσμικού και συντεταγμένου δημοκρατικού διαλόγου, με ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής, με απομόνωση εθνικιστικών φωνών, που δυστυχώς εμφανίζονται σε διάφορες πλευρές του κομματικού συστήματος, και δέσμευση όλων των πλευρών να απέχουν από μικροκομματικά παιχνίδια. «Εάν κάτι έχει μας έχει διδάξει το παρελθόν, είναι ότι η επένδυση στον εθνικισμό, ή σε λογικές εσωτερικού εχθρού, ακόμα και όταν αποκομίζει βραχυπρόθεσμα οφέλη σε κάποιον που τις επιχειρεί, βλάπτει τελικά πάνω από όλα την ίδια την πατρίδα» τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

