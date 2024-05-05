Θλίψη στο ΝΒΑ: Πέθανε στα 33 του ο Ντάριους Μόρις

Σοκ στον χώρο του μπάσκετ και του ΝΒΑ. Όπως έγινε γνωστό το βράδυ του Μ. Σαββάτου (4/5) ο πρώην παίκτης των Λέικερς, των Σίξερς, των Κλίπερς και των Γκρίζλις, Ντάριους Μόρις, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Tην είδηση του γνωστοποίησε ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίσει τα αίτια του θανάτου του Ντάριους Μόρις.

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ ο Μόρις κατέγραψε 132 συμμετοχές στην regular season, μετρώντας 3.3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

