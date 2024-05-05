Μπορεί παραδοσιακά η Κυριακή των Βαΐων να σηματοδοτούσε παλιότερα το φινάλε της θεατρικής σεζόν, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο Μάιος είναι ένας μήνας ιδιαίτερα ζωντανός θεατρικά, με σημαντικές, μάλιστα, παραστάσεις να κάνουν πρεμιέρα στην εκπνοή της άνοιξης. Στο κλείσιμο μιας σεζόν με πολλές sold out παραγωγές, και λίγο πριν, υποδεχτούμε το καλοκαίρι, το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιλέγει είκοσι παραστάσεις, ανάμεσα τους μεγάλες διεθνείς παραγωγές αλλά και πρωτότυπα έργα νέων και καταξιωμένων δημιουργών, που ετοιμάζονται να σηκώσουν αυλαία αμέσως μετά το Πάσχα στις αθηναϊκές σκηνές, δίνοντας μίνι παράταση στη σεζόν 2023-2024.

«Περιμένοντας τον Γκοντό» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (15-19/5)

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης θα φιλοξενήσει το αριστούργημα του Σάμιουελ Μπέκετ, «Περιμένοντας τον Γκοντό» σε μια σπουδαία συμπαραγωγή του Emillia Romagna Teatro με την υπογραφή του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου. Πρόκειται για μια μνημειακή παράσταση, στα όρια της υψηλής ποίησης και της αυθάδικης κωμωδίας, που έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον ιταλικό Τύπο και μετά την Αθήνα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία της. Η παράσταση του Τερζόπουλου «φανερώνει μια σταυρωμένη ανθρωπότητα, της οποίας τα καρφιά είναι λέξεις» όπως σημειώνουν τα ξένα δημοσιεύματα, για να καταλήξουν στο αποφθεγματικό: «μια παράσταση που θα γραφτεί στα χρονικά του σύγχρονου θεάτρου».

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (16-19/5)

Το Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μια ξεχωριστή ανάγνωση της ερωτικής τραγωδίας «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, με Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και υψηλών απαιτήσεων εγχείρημα, το οποίο αποσκοπεί να αποτελέσει και μια «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς δίνει μια μοναδική ευκαιρία σε Έλληνες και Τούρκους καλλιτέχνες να συνεργαστούν και να ενώσουν τις φωνές τους. Μετά την πρώτη της παρουσίαση στην Άγκυρα στις 19 Απριλίου και αμέσως μετά στην Κωνσταντινούπολη, η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μόνο για τέσσερις παραστάσεις σε μια τρίγλωσση εκδοχή στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα τουρκικά (με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους).

«Odysseus» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (30 -31/5)

Το Δραματικό Θέατρο της Φιλιππούπολης(Plovdiv Drama Theater), ο σημαντικότερος και ιστορικότερος θεατρικός θεσμός της Βουλγαρίας, παρουσιάζει την πολυβραβευμένη και πολυταξιδεμένη υπερπαραγωγή «Odysseus». Σαράντα ηθοποιοί επί σκηνής ενσαρκώνουν μέσα σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα το ομηρικό έπος, γραμμένο σε πρωτότυπη προσαρμογή για το θέατρο από τον κορυφαίο εν ζωή Βούλγαρο θεατρικό συγγραφέα Alexander Sekulov, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, Diana Dobreva.

«Πόθεν Έσχες» στο Θέατρο Βεάκη (από 11/5)

Με χιούμορ, ελαφράδα και σκωπτική διάθεση απέναντι σε μια συλλογική μνήμη που είναι γεμάτη αντιφάσεις, έρχεται στο Θέατρο Βεάκη η νέα παράσταση της ομάδας 4Frontal, σε σκηνοθεσία των Γιώτας Σερεμέτη- Κώστα Φιλίππογλου και πρωτότυπο κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη. Αφηγείται την κωμικοτραγική ιστορία ενός απατεώνα, που εκμεταλλεύτηκε τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και έγινε το σύμβολο μια ολόκληρης εποχής, η οποία συναντιέται με το σήμερα.

«Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου» στο Θέατρο Πορεία (από 12/5)

Ένα ακόμη δείγμα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας θα παρουσιαστεί στο θέατρο Πορεία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Νέο αίμα». Πρόκειται για το ολοκαίνουργιο έργο με τίτλο «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου», που προέκυψε από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής και που υπογράφει η Αργυρώ Βώβου. Την παράσταση σκηνοθετεί η νεαρή Δέσποινα-Ντορίνα Ρεμεδιάκη, υπότροφος και αριστούχος απόφοιτος της περίφημης σχολής GITIS της Μόσχας.

«Και λέγε-λέγε» στο Θέατρο Τέχνης (Σκηνή Φρυνίχου, από 15/5)

Ένα συνολικό έργο τέχνης που δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνών: κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου, φωτογραφίες του Γιώργου Καπλανίδη και του Τάκη Διαμαντόπουλου, ένα video clip σε τραγούδι του Νίκου Κυπουργού, μια ταινία μικρού μήκους της Λένας Κιτσοπούλου σε κινηματογράφηση της Εύης Καλογηροπούλου. Η σύνθεση όλων αυτών οδηγεί στο έργο που θα παρουσιαστεί στη Φρυνίχου προτείνοντας μια νέα θεώρηση της θεατρικής πράξης πέρα από τα όρια του ίδιου του θεάτρου.

Η «Γραμμή του ορίζοντος» στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου (από 16/5)

Ως «μια ιστορία φυγής» χαρακτήριζε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας, κριτικός, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός Χρήστος Βακαλόπουλος, το βιωματικό και ίσως και το ωριμότερο έργο του, τη «Γραμμή του ορίζοντος», που σκηνοθετεί ο Γιώργος Παύλου. Ο αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματική Σχολής του Εθνικού Θεάτρου φέρνει στη σκηνή τον επώδυνο απολογισμό μιας γυναίκας. Η αναδρομή της δεν είναι μόνο μια καταμέτρηση προσωπικών απωλειών, αλλά και ένας αποχαιρετισμός σε μια γενιά που συνθηκολόγησε, μια Αθήνα που χάθηκε ανάμεσα στους συρμούς, μια Ελλάδα που απορροφήθηκε από τον υλισμό, μια κοινωνία που παρέδωσε την ταυτότητά της στην επίφαση.

«Κήτος» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης (από 17/5)

Ένας άνδρας και απέναντι του, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, χάπια, μηχανήματα, ινστιτούτα, προσφορές αδυνατίσματος, υποσχέσεις, διαφημίσεις και μοντέλα του instagram. Κι όταν όλα αυτά μαζί καταφέρουν να μετακινήσουν τον δείκτη της ζυγαριάς του, η βελόνα κολλάει σε ένα συνονθύλευμα αναμνήσεων. Ο Ευάγγελος Βογιατζής παρουσιάζει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν τον ανέκδοτο θεατρικό μονόλογο του Βαγγέλη Ρωμνιού, ένα έργο που με αφορμή την παχυσαρκία μάς καλεί να κοιτάξουμε βαθύτερα στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που προκαλεί και διαιωνίζει το κοινωνικό στίγμα.

«Βάτραχοι» στο Θέατρο Ροές (από 17/5)

Η ομάδα Ελλήνων ακροβατών και χορευτών «κι όμΩς κινείται» μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις των «Βακχών», συνεχίζει την ερευνητική της πορεία πάνω στο αρχαίο δράμα και στους τρόπους κατανόησης, προσέγγισης και παρουσίασής του. Στην πρώτη της συνεργασία με τον ηθοποιό Γιάννο Περλέγκα, παρουσιάζει στο Θέατρο Ροές τους «Βατράχους» του Αριστοφάνη, ως ένα σύγχρονο αφηγηματικό οπτικοακουστικό ντελίριο, μέσα από τη σκηνική σύνθεση ενός ζωντανού escape room.

«Ριχάρδος ΙΙΙ*» στο Σύγχρονο Θέατρο (από 09/5)

Η ομάδα Anima και η σκηνοθέτις Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη ανεβάζουν με έναν νέο, ανατρεπτικό τρόπο τον «Ριχάρδο III» του Σαίξπηρ, σε διασκευή του Ανδρέα Φλουράκη. Η παράσταση, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη του θεάτρου μέσα στο θέατρο, συμπεριλαμβάνει τρεις παράλληλες ιστορίες: το πρωτότυπο σαιξπηρικό έργο, τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των προβών και την αγωνιώδη προσπάθεια ενός ηθοποιού να καταφέρει να προβάλει την εμπειρία του. Η συνύπαρξη αυτών των αλληλένδετων ιστοριών στοχεύει να αναδείξει τα πάντα κρίσιμα θέματα της ανεξέλεγκτης χρήσης της εξουσίας, της άσκησης βίας του ισχυρού απέναντι στον αδύναμο, καθώς και του ρόλου των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

«Μάθε με να φεύγω» στο bijoux de kant HOOD art space (από 10/5)

Η ομάδα bijoux de kant μεταφέρει στη σκηνή το πρωτότυπο και ανέκδοτο έργο του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη. Ένα ακατάτακτο έργο που άλλοτε φλερτάρει με το -ξεχασμένο σήμερα- είδος του μπουλβάρ, άλλοτε με το ψυχολογικό θέατρο δωματίου, άλλοτε με τις ιστορίες μυστηρίου κι άλλοτε με τα παλιά, αισθηματικά ρομάντσα των περιπτέρων. Και που ενώ ονειρεύεται πως είναι δράμα, κρατάει σφιχτά το χέρι της κωμωδίας.

«Άλλες Εποχές» στο Θέατρο της οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής» (από 10/5)

Ο Άρης Τρουπάκης ανεβάζει το δημοφιλές στη χώρα μας έργο του Χάρολντ Πίντερ, «Άλλες Εποχές» («Old times», ευρύτερα γνωστό ως «Παλιοί καιροί»), σε μετάφραση Έλσας Ανδριανού, που μιλάει για τη διαχείριση της μνήμης, τους άλυτους λογαριασμούς μεταξύ των ζευγαριών και για το παρελθόν που μοιάζει όλο και πιο μακρινό, όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει. Η ιστορία του εντοπίζεται σε ένα απομονωμένο σπίτι δίπλα στη θάλασσα, όπου η Κέιτ και ο Ντίλι έχουν επιλέξει να μένουν μακριά από την πραγματικότητα. Η εμφάνιση της Άννας, παλιάς φίλης της Κέιτ, μοιάζει εκ πρώτοις σαν μια τυπική επίσκεψη. Όμως, σταδιακά η Άννα λειτουργεί ως καταλύτης στη σχέση του ζευγαριού, αποκαλύπτοντας πως και οι δύο αποκρύπτουν πράγματα για το παρελθόν τους, και κυρίως το ότι θυμούνται και αντιλαμβάνονται τις κοινές τους εμπειρίες εντελώς διαφορετικά.

«Οι Κάλπηδες» στο Θέατρο Μπέλλος (από 10/5)

Η θεατρική ομάδα Πτωχαλαζόνες μεταφέρει στη σκηνή του Θεάτρου Μπέλλος το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου. Το κωμικό διήγημα του νεοέλληνα πεζογράφου έχει ως ήρωες δύο ξακουστούς κατεργάρηδες που, τα παλιά τα χρόνια, ζούσαν στη Λέσβο. Ο Ψευτοθόδωρος στη Χώρα και ο Καλπομανώλης στη Συκαμιά (το χωριό του Μυριβήλη). Κόμπαζαν και οι δύο πως κανείς δεν τους παραβγαίνει στην πονηριά και την μπαμπεσιά. Δεν άντεχαν όμως να ακούνε ο ένας για τα κατορθώματα του άλλου κι έτσι ξεκίνησαν να βρουν τον ανταγωνιστή τους, να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν μια και καλή ποιος είναι ο πρωταθλητής στην κατεργαριά.

«Farewell/Εν τόπω χλοερώ» στο Θέατρο 104 (από 10/5)

Η νέα παράσταση/περφόρμανς/DIY συναυλία της ομάδας Ντουθ, μάς καλεί σε έναν γάμο ή μια κηδεία. Όπως το πάρει κανείς. Τα σατέν σιδερώθηκαν, ο μπουφές στολίστηκε, τα κρύσταλλα πήραν τη θέση τους και οι χοροί ξεκινούν στην πιο εξπρεσιονιστική κρίση μέσης ηλικίας. Σε συνέχεια της περσινής παράστασης «Nostalgia Generation», το «Farewell/Εν τόπω χλοερώ» σε σκηνοθεσία Βάσιας Ατταριάν αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός ζωντανού sitcom, ένα αυτοτελές επεισόδιο μιας αυτοσαρκαστικής σειράς που γιορτάζει ένα πρόωρο και ανεξήγητο πένθος, το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά σε τούλια, hairspray, παραδοσιακούς χορούς και φθηνή σαμπάνια. Πέρσι, οι ήρωες τα έβαλαν με το παρελθόν τους, φέτος πενθούν ένα θλιβερό παρόν.

«Κάτι διαφορετικό 2» στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη» (από 10/5)

Οι C for Circus γιορτάζουν τα δέκα χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα με την παράσταση «Κάτι διαφορετικό 2», μια ξέφρενη γιορτή ζωής και διαφορετικότητας, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Γαβρέλα. Με ένα αυτοσχέδιο σατιρικό βαριετέ, σε πρωτότυπο κείμενο και μουσική, οι C for Circus χτίζουν έναν κόσμο μέσα στον οποίο χωράνε τα πάντα. Ένα πάρτι ενηλικίωσης που γιορτάζει την ζωή, την αντίσταση στην ρουτίνα και την σοβαροφάνεια, που τολμάει να ρισκάρει και να πλάθει κόσμους παράδοξους αλλά πέρα για πέρα αληθινούς.

«Άτλας της δεκαετίας του 2000» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (από 10/5)

Έναν «Άτλα της δεκαετίας του 2000» ετοιμάζει ο Παντελής Φλατσούσης στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (σε κείμενο δικό του και των Παναγιώτας Κωνσταντινάκου και Ιωάννας Λιούτσια). Ένα μεγάλο σόου με live video, ζωντανή μουσική, μια δυνατή υποκριτική ομάδα -Λένα Δροσάκη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιώργος Γλάστρας, Γιώργος Κριθάρας, Στεφανία Ζώρα, Αναστάσης Γεωργούλας- και μουσικούς της εναλλακτικής σκηνής (Παιδί Τραύμα, Emi Path, Sci Fi River) για μια εποχή αφθονίας αλλά και ματαίωσης που φυλλομετρά γεγονότα από το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους το 2001, την Αθήνα 2004, το Euro, την κατάρρευση των Lehman Brothers, την Eurovision 2005 κ.ά., αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη τότε και για το πού βρισκόμαστε τώρα.

«Γράμμα στον πατέρα» στο H.ug (Human underground) art space (από 11/5)

Η ομάδα Abnormal φέρνει επί σκηνής το εμβληματικό έργο του Φραντς Κάφκα «Γράμμα στον Πατέρα», σε σκηνοθεσία της Πηνελόπης Φλουρή, τιμώντας με αυτό τον τρόπο την επέτειο 100 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα. Ο Φοίβος Παπακώστας μέσα σε ένα οπτικοακουστικό σύμπαν το οποίο συντίθεται από ημερολογιακές καταγραφές και όνειρα του ίδιου του συγγραφέα -που αποτελεί και τον κεντρικό ήρωα- εξομολογείται στον πατέρα του, που ερμηνεύει μέσα από βίντεο ο Δημήτρης Καταλειφός, υπό τις μουσικές του The boy.

«Μήδειας μπούρκα» στο θέατρο «Εν Αθήναις» (από 11/5)

Το «Μήδειας Mπούρκα» του Ανδρέα Φλουράκη χτίζεται γύρω από την ιδέα των συνεχόμενων μεταμορφώσεων που μετέρχεται το γυναικείο πρόσωπο για να επιβιώσει σε ένα πατριαρχικό και ξένο κόσμο. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Κυριακής Σπανού που ανέβηκε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023 στο κατάμεστο Β' Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, και στη συνέχεια ταξίδεψε και βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη στο United Solo Festival, έρχεται στην Αθήνα πριν ταξιδέψει τον Ιούνιο στην Αλβανία καλεσμένη στο Albamonofestival.

«Πινόκιο» στο Bios (από 17/5)

Μετά την «Αλίκη» (με την Ελένη Ζιώγα), ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Χατζάκης με τους σταθερούς συνεργάτες του Χρήστο Καπενή και Δώρα Παρδάλη, επιστρέφει στο Bios, και στον πιο σκοτεινό κόσμο των παραμυθιών, όπου μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων από ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων, οι ηθοποιοί αφηγούνται την ιστορία του Πινόκιο, σε μία διαφορετική, ντοκιουμαντερίστικη, ονειρική κι άναρχη ανάγνωση του έργου του Κάρλο Κολόντι.

«Ένας εχθρός του λαού» στο Θέατρο Ρεκτιφιέ (από 9/5)

Η Γεωργία Μαυραγάνη σκηνοθετεί το έργο του Χένρικ Ίψεν, «Ένας εχθρός του λαού». Κεντρικός ήρωας είναι ένας γιατρός μίας μικρής, πρόσφατα αναπτυσσόμενης εξαιτίας των θεραπευτικών λουτρών της, πόλης, που ανακαλύπτει πως τα λουτρά είναι μολυσμένα. Η πολιτική ηγεσία όμως δεν θα σταθεί στο πλευρό του. Το πολιτικό έργο που αποτυπώνει τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει μια κοινωνία και τα μέλη της ανεβαίνει με τη μορφή «δραματοποιημένου ντοκουμέντου μιας συνέλευσης, όπου όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικοί και προσωπικοί χειρισμοί έρχονται σιγά-σιγά στην επιφάνεια».

