Ανανεώνει με την Τζένοα ως το 2026 ο Τζιλαρντίνο

Παραμένει... Γενοβέζος ο Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο. Μετά από ενάμιση χρόνο στον πάγκο της Τζένοα, ο 41χρονος Ιταλός προπονητής, συμφώνησε με τη διοίκηση των «ροσομπλού» για την επέκταση του συμβολαίου του ως το 2026.

Οι δυο πλευρές, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, έδωσαν τα χέρια και ο Τζιλαρντίνο θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας με μισθό ενός εκατ. ευρώ συν τα μπόνους, ενώ υπάρχει και ειδικός όρος στις αποδοχές του σε περίπτωση που η Τζένοα καταφέρει να τερματίσει σε θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Θυμίζουμε ότι ο βετεράνος επιθετικός, κάθισε στον πάγκο της Τζένοα τον Δεκέμβριο του 2022.

