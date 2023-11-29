Την ανάγκη η διπλωματία να είναι αποτελεσματική για να υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο νέος πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ, μιλώντας στο Φόρουμ Αthens Security το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου. Επίσης, ο Γερμανός πρέσβης έδωσε έμφαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αποκατάσταση της καλής διακυβέρνησης.

Γνώστης της περιοχής, καθώς πριν αναλάβει το πόστο του στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ήταν πρεσβευτής της Γερμανίας στον Λίβανο, ο Αντρέας Κιντλ επισήμανε πως είναι νόμιμο το δικαίωμα της αυτοάμυνας και πρόσθεσε ότι η επίθεση ξεκίνησε από μια τρομοκρατική οργάνωση κατά του Ισραήλ.

Περαιτέρω, επισήμανε πως στόχος παραμένει η δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή, ωστόσο εκτίμησε πως γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Προσέθεσε πως η λύση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο μερών. «Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια ικανοποιητική ενδιάμεση λύση, χωρίς τη Χαμάς. Δεν θα μπορούμε να ανεχθούμε ότι η Χαμάς θα συνεχίσει να έχει βάση στη Λωρίδα της Γάζας» αποσαφήνισε.

Εν συνεχεία, στάθηκε στον ρόλο της ΕΕ και την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην εξωτερική της πολιτική, εκφράζοντας την εκτίμηση πως δεν θα δημιουργηθεί σύντομα ευρωπαϊκός στρατός. Ωστόσο, επισήμανε ότι το 2025 η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης και θα δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο δυνατός παίκτης στα ζητήματα ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση, είπε πως πρέπει η ΕΕ να βοηθήσει τις προς ένταξη χώρες, ώστε να είναι έτοιμες πριν από την ένταξή τους. Προέταξε ότι η Ευρώπη πρέπει να βγει ισχυρότερη και πλουσιότερη από τη διεύρυνση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας στο μεταναστευτικό, ενώ σημείωσε πως κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων, που είναι πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα και έχει δει θετικές ενέργειες και από τις δύο χώρες σε αυτό το ζήτημα.

Συνάμα, αναφορικά με την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας, είπε ότι θα είναι μια διαδικασία η οποία δεν θα λήξει στις 7 Δεκεμβρίου. Εκτίμησε ότι τα μεγαλύτερα ζητήματα δεν θα τεθούν, θα συζητηθούν στο παρασκήνιο και θα προετοιμαστούν για μεταγενέστερο χρόνο στο μέλλον. Μάλιστα, εξέφρασε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε θετική πορεία και αυτό είναι σημαντικό για την Ελλάδα και την ΕΕ. Αν δει κανείς τους αριθμούς αφίξεων μεταναστών από το εξωτερικό, είναι τεράστιοι, επισήμανε.

Τέλος, ερωτηθείς για το θέμα Μπελέρη, ο Γερμανός πρέσβης είπε πως η Γερμανία λαμβάνει πολύ σοβαρά την ελληνική θέση που υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων σε όλες τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Πρόσθεσε πως κατά τη συζήτηση τον προηγούμενο μήνα στις Βρυξέλλες, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του ζητήματος, αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε η ΕΕ στην Αλβανία, και δήλωσε χαρούμενος που αυτές οι αλλαγές ικανοποίησαν την Ελλάδα. «Προσβλέπουμε σε περαιτέρω θετικές εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση» υπογράμμισε καταληκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

