Ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά το επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας διαπίστωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στις κοινές τους δηλώσεις, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατ' ιδίαν συνάντησής τους στην καγκελαρία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα απέναντι στην τρομοκρατική δράση της Χαμάς και απηύθυναν έκκληση να αποφευχθεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Στις δηλώσεις τους στάθηκαν τόσο στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων - ο πρωθυπουργός, μάλιστα, είπε ότι το γεγονός ότι δεν συμφωνεί για τη Χαμάς με τον Τούρκο πρόεδρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον υποδεχθεί στην Αθήνα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες έκαναν εκτενή αναφορά στο προσφυγικό- μεταναστευτικό, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυξημένους πόρους για τη διαχείριση του προβλήματος, αλλά και των υποδομών, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο φράχτης στον Έβρο, που πρέπει να έχει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δείτε τις δηλώσεις:

Ο Όλαφ Σολτς ξεκίνησε με αναφορά στον πόλεμο στον Ισραήλ και το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα. Σημείωσε πόσο σημαντικό είναι η απελευθέρωση των ομήρων, απαιτούμε, είπε, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. Τασσόμεθα υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η λύση για ειρήνη στην περιοχή είναι αυτή των δύο κρατών. Συζητήσαμε και για την κατάσταση στην Ουκρανία, που ακόμη μας απασχολεί. Παραμένει ένας τρομακτικός, θηριώδης πόλεμος. Συμφωνήσαμε ότι θα στηρίξουμε την ΟΠυκρανία όσο είναι απαραίτηση. Μιλήσαμε για τη διεύρυνση της ΕΕ, απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις στις υπό ένταξη χώρες. Θα εργαστούμε προς μια καλύτερη λειτουργία και έτοιμη να αναλάβει δράση, ΕΕ. Αλλο ζήτημα η μετανάστευση. Οι παράτυπες αφίξεις αυξήθηκαν φέτος και η Γερμανία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει να βρούμε κοινές λύσεις. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι καλές και γίνονται καλύτερες

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι σχέσεις μαςε ισχυροποιούνται μέσω των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και στόχους για ένα καλύτερο μέλλον. Είχα έρθει τον Μάρτιο του 2020, πριν παγώσει όλη η ήπειρος για τον εφιάλτη του κορονοϊού. Τα νέα από την Ελλάδα πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Η Ελλάδα γράφει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Η πατρίδα μου διαθέτει πλέον μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη, στηρίζει διαθέσιμο εισόδημα πολιτών. Αναμένεται να καταρρίψουμε ρεκόρ επισκεπτών, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να συρρικώνεται, η Ελλάδα έχει την 1η θέση στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους, παγκοσμίως. Ακλόνητος ο προσανατολισμός μας στις μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα. Οι γερμανικές επιχειρήσεις πρωτεύουν μεταξύ των ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι ο 3ος μεγαλύτερος πελάτης ελληνικών προϊόντων- θα είναι τιμώμενη χώρα στην επόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης. Κινούμαστε στην πράσινη μετάβαση. Σταθερή γέφυρα μεταξύ μας οι πάνω από μισό εκατ. πολίτες που ζουν εδώ αρμονικά, η ελληνική κοινότητα.

Είναι πιθανό κράτη όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν νέες προσφυγικές πιέσεις, η Γερμανία γνωρίζει τις προσπάθειες να προστατεύσουμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Η αρωγή της Ευρώπης οφείλει να γίνει εντονότερη και να εκδηλωθεί πολύπλευρα και ολοκληρωμένα. Συζητήσαμε και για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, αναφερθήκαμε στα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας. Ο σεβασμός στο κράτος δικαίου αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, πρέπει να διεξάγεται με τους κανόνες του πολέμου. Διαχωρίσαμε τη Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό. Βλέπουμε ανθρωπιστική κρίση, η Ελλάδα είναι έτοιμη να παίξει το ρόλο της. Οριστική λύση μπορεί να είναι μόνο πολιτική με την ίδρυση δύο κρατών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Το ίδιο και για την Ουκρανία. Ως ευρωπαίοι εταίροι συζητήσαμε και Κυπριακό, κοινός στόχος να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Ανέπτυξα στον καγκελάριο και την προσπάθεια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να επανέλθουν σε πιο ήρεμα νερά.

Ολοκληρώντας τις δηλώσεις του στα γερμανικά, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι οι δύο χώρες μπορούν να πετύχουν περισσότερα στο πνεύμα της συνεργασίας. Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται, είμαστε φίλες χώρες, θα επιδιώξουμε περισσότερο τη συνεργασία.

Στην ερώτηση κατά πόσο μπορεί να πείσει ο κ.Σολτς τον Ερντογάν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και αν μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, ο κ.Σολτς είπε και οι δύο (σ.σ. Μητσοτάκης- Σολτς) συμφωνούν ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι ξεκάθαρο. πρέπει να πω ότι χαιρόμαστε για τις καλές σχέσεις γειτονίας Ελλάδας- Τουρκίας, επιδιώξαμε να βοηθήσουμε, αλλά στο τέλος της μέρας είναι ζήτημα των δύο χωρών. Χαιρόμαστε για τις συνομιλίες, τα στηρίζουμε από κοινού.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το γεγονός ότι διαφωνούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον υποδεχθ9ούμε στην Αθήνα, όπως κάνει και ο κ.Σολτς. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις, την πρόοδο θα επιχειρήσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου.

Σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και την εφαρμογή της συμφωνίας του Δουβλίνου, ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία ασύλου και έχουν ενταθεί οι διαδικασίες φύλαξης των συνόρων. Οταν χορηγούμε άσυλο, πρόθεσή μας είναι να μείνει στην Ελλάδα, έχουμε ανάγκες εργατικού δυναμικού.

Ο Γερμανός καγκελάριος, είπε ότι μίλησαν για το μεταναστευτικό, επιθυμούμε να βρούμε γρήγορα πρακτικές απαντήσεις για τη δευτερογενή μετανάστευση. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Για τα Δυτικά Βαλκάνια είμαι αισιόδοξος ότι πρέπει να κάνουμε το επίμενο βήμα και να υπάρξει η ένταξη. Θα μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρούμε λύση. Θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε δύσκολα θέματα.

Ακολούθως, ο κ.Σολτς είπε ότι η ελληνική οικονομία εξελίσσεται.

Συζητήσαμε ελάχιστα για την οικονομία, αυτά έμειναν πίσω μας πια, είπε ο κ.Μητσοτάκης και συνέχισε ότι είναι σημαντικό να αλλάξει το αφήγημα των ελληνογερμανικών σχέσεων. Ο πληθωρισμός είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης για να μειώσουμε την επιβάρυνση. Πιστεύω ότι έχουμε δει τα χειρότερα στον πληθωρισμό.

Ο κ.Σολτς τάχθηκε υπέρ της αναβίωσης της συμφωνίας της ΕΕ με την Τουρκία για το μεταναστευτικό.

Εχουμε πει ότι επιδιώκουμε συνεργασία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό, είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει και βήματα σε διμερές επίπεδο. Σκοπός μας είναι να μη φεύγουν βάρκες από την Τουρκία, δεν πρέπει οι διακινητές να αποφασίζουν ποιοι θα μπαίνουν στην ΕΕ. Εχουμε βήματα προόδου, αλλά και πολλή δουλειά να κάνουμε. Χρειαζόμαστε αυξημένους πόρους για να κάνουμε τη διαχείριση του μεταναστευτικού πιο αποτελεσματική, Στις υποδομές περιλαμβάνονται και χερσαία εμπόδια, όπως ο φράχτης στον Εβρο και γι' αυτό πρέπει να απολαμβάνει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.