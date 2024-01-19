Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή και στελέχους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Τσούκαλη.

«Η πολιτική διαδρομή του Νίκου Τσούκαλη ήταν ένας διαρκής αγώνας για την υπεράσπιση των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Ένας πολιτικός με ήθος και μετριοπάθεια, που ξεχώριζε στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Τίμησε με τον πολιτικό λόγο και τις ιδέες του την παράταξή μας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε ο Ν. Ανδρουλάκης.

O πρώην βουλευτής Αχαΐας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ΔΗΜ.ΑΡ., Νίκος Τσούκαλης, έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με ασθένεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.