Το 2024 θα είναι πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία που αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το Νταβός στην τηλεόραση του Bloomberg και στη δημοσιογράφο Francine Lacqua.

Πρόσθεσε ότι λόγω της θετικής εικόνας, η Ελλάδα θα προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις, ενώ συμπλήρωσε πως αν δούμε τα ελληνικά spread και τα ομόλογα θα καταλάβουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη θέση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν και ανησυχίες όπως για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξος και προέβλεψε ότι «είμαστε προ ενός μακράς διαρκείας αναπτυξιακού κύκλου».

«Αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος και να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε» είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι βελτιώσαμε την εικόνα χώρας στο εξωτερικό γιατί στο παρελθόν ήταν αρνητική. «Σήμερα έχουμε μια ευημερούσα οικονομία» πρόσθεσε.

Για την πώληση του 30% του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» απάντησε ότι «αυτό θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2024. Έχουμε πουλήσει και μετοχές από τις τράπεζες μας, θα πουληθεί και ένα σημαντικό μέρος της Τράπεζας Πειραιώς. Αλλά βλέπω και νέες εγγραφές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Αθήνα είναι ένας προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στοχεύουμε σε αγορές υψηλών εισοδημάτων. Αλλά όσα χτίζονται πρέπει να είναι βιώσιμα».

Ειδικά για τις τράπεζες ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «θα πρέπει να περιμένετε σύντομα νέα για την Τράπεζα Πειραιώς. Πέρυσι η Eurobank ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως και οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα ήταν επιτυχημένες. Θα είναι ένα σημαντικό ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς».

Νομοσχέδιο για ομόφυλα ζευγάρια

Για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δήλωσε σίγουρος ότι θα περάσει από τη Βουλή.

«Ήταν μέρος του προγράμματός μας και θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει νόμος του κράτους τις πρώτες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για πολλούς ανθρώπους, γι’ αυτό και δεν επέβαλα κομματική πειθαρχία. Δεν πρέπει να διχάσει την κοινωνία, γι’ αυτό έχουμε και έναν υγιή διάλογο. Αλλά πρέπει να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών που ήδη υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει την ισότητα βασική μας προτεραιότητα. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις μια αναπτυσσόμενη οικονομία» είπε χαρακτηριστικά.

Επανερχόμενος στο θέμα της οικονομίας είπε ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να βοθήσουμε τους πιο ευάλωτους Έλληνες.

Υπάρχει ζήτημα ακρίβειας στην Ελλάδα και θέλουμε να στηρίξουμε κυρίως τις νέες οικογένειες με παιδιά σε σχέση και με το ζήτημα του δημογραφικού.

Είναι προτεραιότητα για εμάς το πώς θα στηρίξουμε τις οικογένειες, όσους νοικιάζουν σπιτία και να περιμένετε μέτρα που θα ανακοινωθούν σύντομα για τη στήριξή τους.

Για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ανέφερε: «Είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, είμαστε πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Υπάρχει ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην επεκταθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και εκτιμώ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θα εγκρίνουμε τα 50 δις για την Ουκρανία. Αλλά μαζί με την αναθεώρηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για το μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές».

Όλη η συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Bloomberg

Francine Lacqua: Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω μαζί μου τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για το χρόνο σας παρά το πολυάσχολο πρόγραμμά σας. Όταν βλέπει κανείς την επίδοση της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά το ΑΕΠ, είναι στην πραγματικότητα καλύτερη από τις επιδόσεις των περισσότερων άλλων χωρών. Ανησυχείτε ότι η φετινή χρονιά θα είναι παρόλα αυτά δύσκολη, δεδομένων όλων των απρόβλεπτων παραγόντων;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. Έχουμε οικοδομήσει αυτό που θεωρώ ότι θα είναι μια βιώσιμη δυναμική. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει αυτό: φέρνουμε στη χώρα σημαντικό ποσοστό άμεσων ξένων επενδύσεων. Το χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ μειώνεται με ρυθμό ρεκόρ. Αν κοιτάξετε τα ελληνικά spreads, τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται κοντά στα ισπανικά ομόλογα. Ποιος θα πίστευε ότι αυτό θα ήταν εφικτό στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης;

Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακροχρόνιου κύκλου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Βέβαια, υπάρχουν γεωπολιτικά ζητήματα και ανησυχίες. Το κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα, αλλά παραμένω πολύ αισιόδοξος.

Francine Lacqua: Κύριε Πρωθυπουργέ, ποιο ακριβώς είναι το επόμενο βήμα για την οικονομία; Πώς θα εξασφαλίσετε μια περαιτέρω, υποθέτω, καλύτερη αξιολόγηση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ισορροπήσουμε τη δημοσιονομική μας σύνεση ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώσουμε τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε αποδείξει ότι αυτό είναι πράγματι κάτι εφικτό. Μειώσαμε τους φόρους κατά τη διάρκεια της πρώτης μας θητείας. Έχουμε βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστεύω ότι αλλάξαμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, διότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να θεωρούν την Ελλάδα ως «χαμένη υπόθεση». Η Ελλάδα δεν είναι πια μια «χαμένη υπόθεση». Είναι μια πολύ επιτυχημένη οικονομία και αυτό προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και πάλι κατά τη διάρκεια των 36 ωρών που βρίσκομαι στο Νταβός.

Francine Lacqua: Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον, η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έχει ξεκινήσει. Πότε αναμένετε την πώληση του 30%;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τους πρώτους μήνες του 2024. Αλλά δεν είναι μόνο το Αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε πουλήσει με μεγάλη επιτυχία μερίδια στις τράπεζές μας. Η διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι, υπερκαλύφθηκε οκτώ φορές. Θα υπάρξει ένα σημαντικό ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς που θα πωληθεί. Και αυτό που περιμένω, Francine, είναι επίσης νέες δημόσιες εγγραφές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Εννοώ ότι οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια. Και για πρώτη φορά, το Ελληνικό Χρηματιστήριο αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση.

Francine Lacqua: Τι θα καθορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το Αεροδρόμιο της Αθήνας; Είναι οι συνθήκες της αγοράς ή κάτι άλλο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Θα γίνει μέσα στους πρώτους μήνες του 2024. Και πάλι, είναι ένα πολύ επιτυχημένο αεροδρόμιο και επωφελείται από την αύξηση του τουρισμού. Η Αθήνα έχει γίνει ένας προορισμός για όλο το χρόνο, είναι μια φανταστική πόλη. Γίνονται τεράστιες επενδύσεις στις υποδομές της Αθήνας. Στοχεύουμε στην αγορά τουρισμού υψηλής ποιότητας. Και βέβαια, ό,τι χτίζεται σήμερα στην Ελλάδα πρέπει να είναι βιώσιμο. Εστιάζουμε πολύ στον πράσινο και βιώσιμο τουρισμό. Επομένως, το Αεροδρόμιο της Αθήνας θα αποτελέσει μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα του τουρισμού.

Francine Lacqua: Κύριε Πρωθυπουργέ, πείτε μου λίγα περισσότερα για τις τράπεζες. Πρόκειται για την διάθεση μετοχών σε ορισμένες από τις τράπεζες. Πώς εξελίσσεται και πότε μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω νέα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, θα περιμένετε ειδήσεις για την Τράπεζα Πειραιώς σύντομα. Και πάλι, θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε πέρυσι με την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Eurobank. Η διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Μια μεγάλη ιταλική τράπεζα επενδύει στην Alpha Bank. Αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και στην ελληνική οικονομία. Αλλά θυμηθείτε μόνο, Francine, όταν κάναμε αυτές τις συζητήσεις πριν από τέσσερα χρόνια, πολλοί είχαν ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), τα οποία μειώσαμε σημαντικά. Τώρα όλοι φαίνεται να είναι πολύ αισιόδοξοι για τις ελληνικές τράπεζες και, ειλικρινά, χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Χρειαζόμαστε τις τράπεζες να χορηγήσουν μεγαλύτερες πιστώσεις στην πραγματική οικονομία.

Francine Lacqua: Έχετε ήδη αποφασίσει, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν θα διαθέσετε στην αγορά συνολικά το 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ή μόνο ένα μέρος τους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είναι μια απόφαση που θα λάβουμε μόνο εμείς αλλά δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτό. Θα είναι ένα σημαντικό ποσοστό.

Francine Lacqua: Κύριε Πρωθυπουργέ, θα φέρετε επίσης στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο νόμου για τον γάμο των ομόφυλων, όπως δεσμευτήκατε μετά την επανεκλογή σας. Αισθάνεστε βέβαιος ότι θα περάσει;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι. Αν θυμάστε, το συζητήσαμε αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης που σας έδωσα τον Ιούλιο. Ήταν μέρος του προγράμματός μας. Η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ισότητα του γάμου θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα εγκριθεί. Και στη συνέχεια, μετά από την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει νόμος μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.

Francine Lacqua: Οπότε, αναμένετε μικρή αντίσταση ή...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, όπως έχω πει πολύ ανοιχτά, αυτά είναι σημαντικά θέματα για πολλούς ανθρώπους και γι' αυτό δεν έχω επιβάλει κομματική πειθαρχία. Πάντα υποστήριζα ότι αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διχάσει την ελληνική κοινωνία. Και μέχρι στιγμής είχαμε μια πολύ υγιή συζήτηση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι εξηγήσαμε το θέμα της ισότητας του γάμου, αλλά και της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών, τα οποία υπάρχουν ήδη. Είναι γεγονός. Και στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα νομοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σύντομα.

Francine Lacqua: Τι θα έρθει μετά από αυτό; Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο και για νέους προοδευτικούς νόμους;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι έχουμε καταστήσει την αντιμετώπιση των ανισοτήτων κινητήρια δύναμη των πολιτικών μας. Αλλά, ξαναλέω, για να το πετύχεις αυτό, χρειάζεσαι μια οικονομία που να αναπτύσσεται, άρα χρειάζεσαι ένα υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους Έλληνες.

Ακόμα και τώρα, ξαναλέω, υπάρχει μια πραγματική κρίση γύρω από το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Πώς στηρίζουμε τις οικογένειες; Πώς στηρίζουμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να νοικιάζουν τώρα που τα ενοίκια αυξάνονται; Αυτή είναι μια βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου και θα περιμένετε να ανακοινωθούν διάφορα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σύντομα.

Francine Lacqua: Κύριε Πρωθυπουργέ, κατά πόσο ανησυχείτε για τις όλες τις συρράξεις που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο και για τις επιπτώσεις και την αβεβαιότητα που επιφέρουν παγκοσμίως;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, το φετινό Νταβός ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο όσον αφορά την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά υπήρχε ανησυχία για τα γεωπολιτικά ζητήματα.

Και βέβαια, εμείς βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να μαίνεται, οπότε φυσικά υπάρχει σημαντική ανησυχία για τα γεωπολιτικά ζητήματα. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ώστε να μην κλιμακωθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Φυσικά, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε τα επιχειρήματά μας γιατί η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρή οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνουμε την οικονομική ενίσχυση ύψους 50 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία για την οποία έχουμε δεσμευτεί, η οποία όμως θα είναι συμπληρωματική στην αναθεώρηση του δικού μας προϋπολογισμού, διότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τη μετανάστευση και χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών.

Francine Lacqua: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Είχαμε μαζί μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

