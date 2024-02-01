Τα αιτήματα των εποχικά εργαζομένων του κλάδου εξέθεσε ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Ομοσπονδίας Επισιτισμού, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα Πέμπτη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε με τη σειρά του στην ανυπαρξία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σχολιάζοντας πως την «εποχή τολυ τηλεφώνου, δεν ξέρουμε τι γίνεται στους χώρους εργασίας» και πως αυτό «είναι πολιτική επιλογή».

Τόνισε, μάλιστα, πως στη «Μέκκα του καπιταλισμού, τις ΗΠΑ», οι εργαζόμενοι προστατεύονται από τις διακρίσεις ακόμα και για την «πρόσληψη».

«Η Πολιτεία πρέπει να προηγείται αυτών των ζητημάτων. Εμείς, το ανάποδο, επιτρέπουμε ντε φάκτο αυτές τις διακρίσεις να υπάρχουν έτσι ώστε να υπάρχει μια μη βιώσιμη ανάπτυξη, επιφανειακά να έρχεται συνάλλαγμα στη χώρα, όσο φτωχοποιείται η κοινωνική βάση της χώρας», σημείωσε ο Στ. Κασσελάκης, χαρακτηρίζοντας «αδύνατο» οι εργαζόμενοι στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας να «αισθάνονται τέτοια εξαθλίωση».

«Επιτέλους λίγη αξιοπρέπεια, κυρίως στον τουρισμό της χώρας μας. Είναι θέμα κοινής λόγικης, πέρα από ηθικής», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.