Κύκλοι της πλειοψηφίας στην εξεταστική για τα Τέμπη: «Να αποφασίσουν στον ΣΥΡΙΖΑ ποιους μάρτυρες θέλουν και ποιους όχι»

«Ας αποφασίσουν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ ποιους μάρτυρες θέλουν τελικά και ποιους όχι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη» αναφέρουν κύκλοι της πλειοψηφίας στην επιτροπή.

Όπως σημειώνουν, «συνεπικουρούμενοι και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απαιτούσαν να κληθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι αρνείται σκοπίμως να τον φέρει προς εξέταση. Τελικώς ο κ. Τερεζάκης κατέθεσε αλλά κατηγορήθηκε από τον κ. Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ ότι με τη μαρτυρία του …συγκαλύπτει την κυβέρνηση.

Όταν δηλαδή η κατάθεση κάποιου μάρτυρα δεν ταιριάζει στο δικό τους αφήγημα, αυτομάτως μετατρέπεται σε «βαλτό» από την κυβέρνηση. Μικρή και αμελητέα λεπτομέρεια το γεγονός ότι οι ίδιοι επέμεναν να κληθεί και η πλειοψηφία ήταν επιφυλακτική. Είναι γνωστό ότι η συνεδρίαση ξεκινά καθημερινά με τον καθιερωμένο καυγά για τη λίστα των μαρτύρων. Μήπως κάποιο άλλοι έχουν σκοπιμότητες και όχι η πλειοψηφία στη Βουλή;» ρωτούν οι κύκλοι της πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.