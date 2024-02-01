Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, κατέθεσε την εμπειρία του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, περιγράφοντας τα μοιραία λάθη που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«44 χρόνια στα τρένα, δεν έχω ξαναδεί τόσα λάθη να γίνονται ταυτόχρονα όπως τη βραδιά εκείνη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τερεζάκης εξηγώντας ότι ο τοπικός πίνακας έδινε στον σταθμάρχη τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεδιοίκηση, σε μικρότερο μήκος γραμμής. Όπως υποστήριξε, ο σταθμάρχης ήταν υποχρεωμένος να χαράξει αυτόματα τη διαδρομή, πράγμα που δεν έπραξε.

«Φεύγοντας από τη Λάρισα βρίσκεται μπροστά σε 2 ομάδες κλειδιών. Είχε διευθετήσει το κλειδί 117 για να περάσει το Intercity. Κάτι μεσολάβησε που του τράβηξε την προσοχή και δεν έκανε τη χάραξη, έστω χειροκίνητα. Ο πίνακας του έδειχνε τα σημεία που ήταν αλλαγές» είπε ο κ. Τερεζάκης, προσθέτοντας ότι «αν παρακολουθούσε τον πίνακα θα το είχε καταλάβει ακόμη και πριν τα κλειδιά. Εδώ είναι και θέμα σιδηροδρομικής παιδείας, το μάτι πέφτει στην αλλαγή, οι αλλαγές είναι ο φόβος και τρόμος όλων των σιδηροδρομικών».

Αναφερόμενος στη διαχείριση της κατάστασης από τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, έχοντας προηγουμένως χαρακτηρίσει τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας ως το απόλυτο εργαλείο, τόνισε ότι «Κατά τον Κανονισμό, αν διαπιστώσει ο μηχανοδηγός ότι πηγαίνει σε τροχιά που δεν είναι εντεταλμένος, οφείλει να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία και να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη».

Σύμφωνα με τον κ. Τερεζάκη, από τις συνομιλίες σταθμάρχη και μηχανοδηγού προκύπτει ότι ο δεύτερος όταν είχε καταλάβει ότι πηγαίνει ανάποδα ρώτησε: «Για που είπαμε παει η 62» αντί να προσθέσει «τη μαγική λέξη: με οδηγεί στη γραμμή καθόδου». Όπως είπε ο κ. Τερεζάκης, «θα είχε ξυπνήσει ο σταθμάρχης, δυστυχώς δεν ακούστηκε ποτέ».

Ο κ. Τερεζάκης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τα θύματα του δυστυχήματος, και αφηγήθηκε συναισθηματικά φορτισμένος ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, όταν ήταν 9 ετών, από το οποίο γλίτωσαν μόνο ο ίδιος και η οικογένειά του. «Από τότε έβαλα σκοπό της ζωής μου να μην ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, για αυτό αφιέρωσα τη ζωή μου στον σιδηρόδρομο» είπε δακρύζοντας.

Παρά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κόκκαλη, ο κ. Τερεζάκης επέμεινε ότι η τηλεδιοίκηση δεν χαρακτηρίζεται εγκατάσταση ασφαλείας και ότι το απόλυτο εργαλείο για την κυκλοφορία των τρένων είναι ο ΓΚΚ. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι ακόμη και με την εγκατάσταση προηγμένων τεχνικών συστημάτων, η κατάληξη πιθανότατα να ήταν η ίδια εάν ο σταθμάρχης είχε κάνει τους ίδιους χειρισμούς, που σημαίνει ότι τίθενται εκτός τα συστήματα ETCS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.