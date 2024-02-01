Νέα επίθεση κατά των δημοσιογράφων εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε «ιστορία επιστημονικής φαντασίας που είναι για όσκαρ ηλιθιότητας», τις πληροφορίες για «ρήξη στις σχέσεις του με τον Στέφανο Κασσελάκη».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη:

Γιατί δε με ρωτάτε για τον Άδωνι που απολύει σήμερα 6.000 εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις στα νοσοκομεία; Γιατί δεν με ρωτάτε για αυτό; Γιατί δεν με ρωτάτε για την κυρία που είναι στον Άγιο Σάββα η οποία απέλυσε 58 άτομα και πήρε ιδιωτικό συνεργείο με διπλάσιο κόστος. Γιατί πρέπει να απολογούμαι για οποιαδήποτε ιστορία επιστημονικής φαντασίας βγάζει οποιοσδήποτε συνάδελφος σας που διεκδικεί μάλλον το όσκαρ ηλιθιότητας μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό; Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε δηλαδή; Θα του έρχεται καθενός στην κεφαλή κάτι, θα το πετά και πρέπει να διαψεύδουμε. Γιατί δεν με ρωτάτε ότι στη Σύρο είναι έξι μήνες κλειστή η βάση αεροδιακομιδών; Γιατί δεν το κάνετε πρώτο θέμα αυτό; Αν ήμουν εγώ υπουργός θα είχατε πάει στη Σύρο θα είχατε κρεμαστεί από τα κάγκελα του αεροδρομίου και θα λέγατε ο Πολάκης έχει αφήσει χωρίς ελικόπτερα τη Σύρο. Γιατί δεν το κάνετε τώρα.

Τώρα με ρωτάτε για τα εξοπλιστικά. Σας απαντώ πολύ συγκεκριμένα. Γιατί δεν κάνετε πρώτο θέμα τη διάψευση του κύριου Μητσοτάκη που έλεγε μέσα στη Βουλή οικτίροντας τον Αλέξη Τσίπρα «όχι είναι ψέμα δεν θα πάρει Τουρκία F 16». Και τώρα με τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Νούλαντ φαίνεται ότι θα μπει και στο πρόγραμμα για τα F 35. Δεύτερον με βάση την ενημέρωση του κύριου Δένδια ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα πάρουμε, τι κόστος θα έχουν, τι οπλισμό θα έχουν, με τι θα πάρουν και εδώ κάποιοι το παίζουν στρατηλάτες. Θα ξεχάσουμε τι είχε γίνει στο παρελθόν με τα εξοπλιστικά; Ρωτάτε με πράγματα τα οποία έχουν ουσία στην ουσία εγώ απαντάω στα υπόλοιπα δεν απαντώ.



