Ανδρουλάκης: Το 2024 έχουμε χρέος ως Πολιτεία να οικοδομήσουμε τη συλλογική μας ευημερία σε πιο γερά θεμέλια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του τονίζει πως ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη σπουδαία επέτειο για την πατρίδα μας, τα πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που συμπληρώνονται το 2024 είναι «να αγωνιστούμε για μια δίκαιη κοινωνία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και για μία παραγωγική, ανθεκτική, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «χρειαζόμαστε δημιουργικές πολιτικές, που θα απελευθερώνουν τις δυνάμεις της νέας γενιάς, θα διασφαλίζουν ποιοτικό επίπεδο ζωής για όλους τους πολίτες, με ισχυρή δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, που θα απαντούν πειστικά στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού και της κλιματικής κρίσης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει οτι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ έχουμε χρέος ως Πολιτεία να οικοδομήσουμε τη συλλογική μας ευημερία σε πιο γερά θεμέλια για να αντέχουμε στις παγκόσμιες αναταράξεις. Όμως, για να πετύχουμε σε όλα αυτά απαιτείται αξιόπιστο προοδευτικό σχέδιο, που θα έχει ως πυξίδα την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη».Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει πώς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αυξανόμενων εντάσεων, με δύο ενεργές πολεμικές εστίες στην ευρύτερη γειτονιά μας και μια Ευρώπη που αναζητά τη θέση της σε έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών.

«Εύχομαι η νέα χρονιά να βρει την ανθρωπότητα με περισσότερη ειρήνη και ευημερία και να γίνει για την πατρίδα μας το εφαλτήριο μιας νέας, ελπιδοφόρας πορείας.

Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά σε εσάς και τις οικογένειές σας!», καταλήγει στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

