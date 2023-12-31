Λογαριασμός
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Πρωθυπουργό από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Δείτε φωτογραφίες

Στο τέλος, προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά που έψαλαν τα κάλαντα

Μητσοτακης

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα «έψαλαν» σήμερα το πρωί, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στο Μέγαρο Μαξίμου μέλη από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 

Μηστοτακης

Την παράσταση έκλεψε ο peanut,ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος.

μητσοτάκης κάλαντα

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κάλαντα άκουσε και ο γιος του, Κωνσταντίνος που ήταν παρών στο Μέγαρο.

Στο τέλος, o Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στους νεαρούς προσκόπους δώρα και αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά.  

Μηστοτακης

