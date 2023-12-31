Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα «έψαλαν» σήμερα το πρωί, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στο Μέγαρο Μαξίμου μέλη από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Αποχαιρετούμε το 2023 με τη μελωδία από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς που γέμισε σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ευχαριστούμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για την επίσκεψή τους!



Καλή χρονιά! pic.twitter.com/lSjdq5Kwzh December 31, 2023

Την παράσταση έκλεψε ο peanut,ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κάλαντα άκουσε και ο γιος του, Κωνσταντίνος που ήταν παρών στο Μέγαρο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο τέλος, o Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στους νεαρούς προσκόπους δώρα και αντάλλαξαν ευχές για καλή χρονιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.