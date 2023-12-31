Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό. Επίσης η χορωδία της Ομοσπονδίας τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια, ενώ ο Σάββας Σιάτρας με την ορχήστρα του τραγούδησε τραγούδια της Ηπείρου τα οποία χόρεψε το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών του Δήμου Χαϊδαρίου μαζί με μέλη του ΔΣ της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αντάλλαξε δώρα με τα μέλη του ΔΣ της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας κι έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλημέρα σε όλους και όλες, χρόνια πολλά, καλή Πρωτοχρονιά. Να προϋπαντήσουμε το 2024 με νέους, πιο δυναμικούς αγώνες για αύξηση του λαϊκού εισοδήματος, για ματαίωση πλειστηριασμών, για να δώσουμε τις μάχες ενάντια στη φοροληστεία που δέχεται ο λαός μας, για να δυναμώσουμε την πάλη και να εναντιωθούμε στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων-επιχειρήσεων των πολυεθνικών, για την προστασία του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας, την προστασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χωλαίνει σ’ όλη τη χώρα και πολύ περισσότερο στην Ήπειρο την οποία εσείς σήμερα εκπροσωπείτε, να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη με όλους τους λαούς του κόσμου, με όλους τους αδικημένους αυτής της κοινωνίας, να σταματήσει το μακελειό των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

Να δυναμώσει σε τελευταία ανάλυση το ρεύμα αυτό που υπάρχει ήδη, της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και να συναντηθεί με την ανατρεπτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ.

Χρόνια σας πολλά! Ευτυχισμένο το 2024!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.