Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αναμφίβολα και ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα και τη Γερμανία. Έτσι κάπως θα μπορούσε να περιγραφεί το κλίμα, μέσα στο οποίο διεξάγεται η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο. Αυτό είναι και το θέμα της συζήτησης το απόγευμα της Δευτέρας στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ των Χριστιανοδημοκρατών με τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, αφού προηγηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Οι Χριστιανοδημοκράτες παρακολουθούν με προσοχή εδώ και καιρό άλλωστε τις δύο μεγάλες εκλογικές νίκες του Κυριάκου Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές και στόχο ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Άλλωστε και στη Γερμανία οι Χριστιανοδημοκράτες βγαίνουν πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με ποσοστά γύρω στο 30% ακολουθούμενοι, από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα προλογίσει μάλιστα ο Νόρμπερτ Λάμπερτ, Χριστιανοδημοκράτης με σημαντική πορεία και πολιτικό στίγμα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του γερμανικού κοινοβουλίου στα χρόνια της ευρωκρίσης, την περίοδο της Άγκελα Μέρκελ και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Δείπνο Σαρλ Μισέλ με φοντο τον Σπρέε

Το βράδυ της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται όμως και σε δείπνο στην καγκελαρία. Μια πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο πλαίσιο της προώθησης της Στρατηγικής Ατζέντας της ΕΕ, που διοργανώνεται κυκλικά σε διαφορετικά σχήματα και σε διαφορετικές πρωτεύουσες. Αυτή τη φορά παραχωρεί την καγκελαρία ο Όλαφ Σολτς, με καλεσμένους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Ελλάδας, Κύπρου, Ουγγαρίας, Βελγίου, Αυστρίας και Λιθουανίας.

Είναι εκ των πραγμάτων και μια καλή αφορμή για συζήτηση για τα τρέχοντα διεθνή ζητήματα, όπως το Μεσανατολικό, με τον Όλαφ Σολτς και την υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ να τίθενται ανοιχτά υπέρ «ανθρωπιστικών παύσεων» για τη Λωρίδα της Γάζας και όχι μιας γενικής κατάπαυσης του πυρός. Σε αυτό το πλαίσιο σημαντική κρίνεται η συμβολή Ελλάδας και Κύπρου, εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητάς τους με τη Μέση Ανατολή, αλλά και των παραδοσιακά καλών διαύλων επικοινωνίας τόσο με το Ισραήλ όσο και τον αραβικό κόσμο.

Πλούσια ατζέντα μεταξύ φίλων και εταίρων

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Σολτς για συνομιλίες σε διμερές και διευρυμένο κύκλο αναμένεται στις 11 το πρώι της Τρίτης στην καγκελαρία, ενώ γύρω στις 12.30 αναμένεται κοινή συνέντευξη Τύπου. Τα θέματα που θα βρεθούν στην ατζέντα, πολλά: από το μεταναστευτικό και την κλιματική αλλαγή -με την Ελλάδα να διεκδικεί περισσότερους πόρους από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ-, τις προοπτικές ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Γερμανίας, τη διεύρυνση της ΕΕ που προωθεί εντατικά εδώ και χρόνια η Γερμανία και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς το μεταναστευτικό αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία θεωρεί κομβικής σημασίας τη συνεργασία με την Αθήνα, αλλά και την Άγκυρα, επιδιώκοντας μια αναθέρμανση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για το μεταναστευτικό. Η γερμανική συγκυβέρνηση καταγράφει επίσης μια ιστορική στροφή στην μεταναστευτική πολιτική της επί το αυστηρότερο, με περισσότερες και γρηγορότερες απελάσεις, μείωση των επιδομάτων και ευρύτερα των κινήτρων προσέλκυσης αιτούντων άσυλο, αλλά και μόνιμους αστυνομικούς ελέγχους στα σύνορά της.

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον βέβαια έχει και τι θα ειπωθεί για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τη προσέγγιση Αθήνας-Άγκυρας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε μια σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία. Πριν από ένα χρόνο ο καγκελάριος και η υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας πήραν ξεκάθαρη θέση για τα ελληνοτουρκικά, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Σημειωτέον ότι η Γερμανία φέρεται, σύμφωνα με αναλυτές, να έχει διαδραματίσει έναν αθόρυβο, θετικό ρόλο στην ελληνοτουρκική επαναπροσέγγιση. Όλα αυτά αποκτούν φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενόψει της πολυαναμενόμενης επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Βερολίνο την Παρασκευή. Μια επίσκεψη επεισοδιακή και θορυβώδης πριν καλά-καλά γίνει.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.