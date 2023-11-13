Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας (MOU) για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια αναφέρεται η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

"Σήμερα, ο Οργανισμός για τη Διεθνή Ανάπτυξη των Η.Π.Α. (USAID) και η Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή η σύμπραξη θα προωθήσει τη συνέργεια μεταξύ ενεργειακών φορέων και αρχών στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο για την ενσωμάτωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, για τη δημιουργία μιας πιο συνδεδεμένης και ασφαλούς περιοχής".

"Αυτή η συνεργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας του USAID, της Ενεργειακής Γέφυρας ΗΠΑ-Ευρώπης, προς μια πιο αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή ενέργεια για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και προωθεί την ενσωμάτωση στις περιφερειακές και παγκόσμιες ενεργειακές αγορές" τονίζεται.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική πλευρά, μέσω της Ενεργειακής Γέφυρας, ο USAID δημιουργεί ασφαλέστερα δίκτυα παροχής ενέργειας, συνδέοντας τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για τη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, από καταστροφές όπως πλημμύρες και κυβερνοεπιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.