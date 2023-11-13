Μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε το Βερολίνο ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στη γερμανική πρωτεύουσα. «Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ παραμένει ακλόνητη, και ο καγκελάριος θα την καταστήσει σαφή στον τούρκο πρόεδρο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του κ. Ερντογάν στο Βερολίνο, την Παρασκευή.

«Υπάρχουν πάντα δύσκολοι εταίροι, τους οποίους πρέπει να διαχειριστούμε (…) Η Τουρκία αποτελεί σημαντικο παράγοντα σε πολλά θέματα και έχει σημασία να προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Υπό τις παρούσες συνθήκες η επίσκεψη θα αποτελέσει πρόκληση», σημείωσε ο κ. Χεμπεστράιτ, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις θέσεις που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε την Χαμάς «απελευθερωτική οργάνωση» και κατηγόρησε το Ισραήλ για «φασισμό», λόγω του βομβαρδισμού της Γάζας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν θα έχει δείπνο εργασίας την Παρασκευή το βράδυ στην καγκελαρία. Προηγουμένως θα έχει γίνει δεκτός από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, δεν θα γίνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Ενόψει της επίσκεψης, η συμπρόεδρος των πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ κάλεσε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να μιλήσει με ξεκάθαρη γλώσσα στον τούρκο πρόεδρο. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε όλους τους διπλωματικούς διαύλους και να παραμείνουμε σε συνομιλίες και για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα «το Σαββατοκύριακο βιώσαμε απεχθείς δηλώσεις από τον (Ταγίπ) Ερντογάν προς το Ισραήλ, καθώς και υποβάθμιση της τρομοκρατίας της Χαμάς», τόνισε η κυρία Λανγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

