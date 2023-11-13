ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Πρόταση για προανακριτική κατά Σπίρτζη και Καραμανλή για τα Τέμπη

Τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη προτείνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Στο 20σέλιδο αίτημα που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητείται η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ποινικά αδικήματα που έχουν τελεστεί κατά την θητεία των πρώην υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση, αναφέρουν:

- Για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, ότι «φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατά το χρονικό διάστημα από την 6- 11-2016 μέχρι και την 9-7-2019».

- Για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Καραμανλή ότι «φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος».

Όπως τονίζουν μεταξύ άλλων οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οι χειρισμοί των δύο πρώην υπουργών «συνθέτουν ένα πλαίσιο εγκληματικής διαχείρισης κρίσιμων ζητημάτων, ήτοι υπαίτιων πράξεων και παραλείψεων, καθυστερήσεων και παρατάσεων στην εκτέλεση των έργων, διενέξεων μεταξύ αναδόχων και δικαστικών προσφυγών, υποστελέχωσης, ελλιπούς εκπαίδευσης του προσωπικού και έλλειψης τεχνογνωσίας, που έχει καταστήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο ολέθρια επικίνδυνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.