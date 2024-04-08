Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το ισχυρό προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα και με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Το κυβερνών κόμμα, παρ' ότι έχει υποστεί απώλειες σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, διατηρεί τη δυναμική του με ποσοστό από 29% έως 33%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μεταξύ 14% και 16%. Το δε ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μεταξύ 12% με 14%, με την Ελληνική Λύση να πιστοποιεί την ανοδική της πορεία με ποσοστό από 9% έως 11% και το ΚΚΕ με 8% έως 10%.

Το 65% δεν θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες και θα θέσει ζήτημα διακυβέρνησης της χώρας.

To 57% είναι αρνητικό ως προς την παρουσία διεθνών παρατηρητών στις εκλογές, όπως ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Αντιστοίχως, πολύ υψηλό είναι το ποσοστό (75%) που δεν πείστηκε από την κυβέρνηση και που θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα της έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών.

