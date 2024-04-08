«Να μην πάρουμε αψήφιστα τις Ευρωεκλογές» διεμήνυσε από τη Ρόδο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια» και εφαρμόζει το πρόγραμμα για το οποίο πήρε εντολή στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές με μεγάλη διαφορά και σημείωσε με νόημα ότι τώρα «δεν είναι ώρα για παράπονα, για άστοχες διαφοροποιήσεις και κριτική σε επί μέρους θέματα».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στη Ρόδο.

Αγαπητέ κ. Περιφερειάρχα, φίλε Γιώργο, αγαπητή μου Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γι' αυτή τη θερμή σας υποδοχή σήμερα στη Ρόδο.

Μία επίσκεψη η οποία λαμβάνει χώρα μία μόλις μέρα μετά το επετειακό μας Συνέδριο, όπου γιορτάσαμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Μια παράταξη, η οποία είναι τόσο ταυτισμένη όχι μόνο με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά είναι ταυτισμένη και με τη στρατηγική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή να εντάξει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια πριν από 45 χρόνια.

Ένας από τους λόγους που ήθελα για ακόμα μία φορά να βρεθώ μαζί σας στη Ρόδο, εδώ στη Δωδεκάνησο, είναι γιατί θέλω από καρδιάς -και το εννοώ αυτό- να σας πω ένα τεράστιο «ευχαριστώ» για τα πρωτόγνωρα ποσοστά που μας δώσατε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Ποιος θα το περίμενε ότι προσεγγίσαμε σχεδόν το 50% εδώ στη Δωδεκάνησο.

Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ποσοστό είναι μία παρακαταθήκη ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι ταυτόχρονα και μία δικαίωση μιας πολιτικής η οποία έφερε αποτελέσματα για τις Ροδίτισσες και τους Ροδίτες, για τις νησιώτισσες και για τους νησιώτες.

Διότι, σκεφτόμουν, γιατί πήραμε αυτά τα ποσοστά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, φίλες και φίλοι, εδώ στα Δωδεκάνησα; Να σας πω δύο μόνο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη. Η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη στην Ευρώπη και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρωταθλήτρια της ανάπτυξης από όλες τις Περιφέρειες.

Αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μίας συνειδητής πολιτικής, η οποία προέταξε τις επενδύσεις, τους καλύτερους μισθούς, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη της Ρόδου και της Δωδεκανήσου ως της τουριστικής «ναυαρχίδας» της χώρας. Όλα αυτά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και με την Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού, έφεραν απτά αποτελέσματα για την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ασφάλεια, την οποία εσείς εδώ, στα ανατολικά σύνορα της χώρας, αισθάνεστε από μία πατρίδα η οποία είναι θωρακισμένη και ισχυρή. Μια χώρα η οποία κατάφερε και έβαλε τάξη στο μεταναστευτικό πρόβλημα, η οποία προέταξε με αυτοπεποίθηση τα εθνικά της δίκαια, η οποία ενίσχυσε τις Ένοπλες Δυνάμεις και η οποία σήμερα, ναι, μπορεί να δρέπει τους καρπούς μιας επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, η οποία όμως γίνεται χωρίς εκπτώσεις στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Και τώρα που «ανοίγουν» δέκα νησιά -μέσα σε αυτά είναι και η Ρόδος- σε επισκέπτες από την Τουρκία, οι οποίοι μπορούν να έρχονται χωρίς βίζα για επτά μέρες, βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα στον τουρισμό.

Αυτά είναι λοιπόν μετρήσιμα αποτελέσματα μιας πολιτικής την οποία ακολουθήσαμε με συνέπεια και την οποία επιβράβευσε ο ελληνικός λαός, και ειδικά οι Δωδεκανήσιοι, στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου.

Και πρέπει να σας πω ότι από τότε δεν έχουμε «κατεβάσει τα μολύβια». Συνεχίζουμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα να υλοποιούμε το προεκλογικό πρόγραμμα για το οποίο εσείς μας ψηφίσατε. Και μέσα σε εννέα μήνες έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε υλοποιήσει σχεδόν το μισό του οικονομικού μας προγράμματος, έχουμε δώσει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Οι συντάξεις εξακολουθούν να αυξάνονται. Το μέρισμα της ανάπτυξης να μοιράζεται με δίκαιο τρόπο σε όσους το έχουν ανάγκη. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις γίνονται στην παιδεία, στην υγεία, στη Δικαιοσύνη. Μόλις κατατέθηκε ο νέος Δικαστικός Χάρτης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο ζήτημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουμε στη Δικαιοσύνη.

Και πάρα, πάρα πολλά άλλα, μικρά και μεγάλα, τα οποία με κάνουν να πιστεύω ότι παρά τις αντιδράσεις, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τα πισωγυρίσματα, βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, η Ελλάδα αλλάζει συνέχεια προς το καλύτερο.

Αυτή είναι η πορεία την οποία έχουμε κληθεί να διανύσουμε. Και είναι μια πορεία που, όπως σας είπα, έχει απτό αποτύπωμα και σε σημαντικά έργα τα οποία γίνονται εδώ στη Ρόδο: το Δημοτικό Θέατρο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα θέματα της ύδρευσης της νότιας Ρόδου, το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο, τόσο σημαντικό. Περνάμε μια σχετική τροπολογία για τα ζητήματα που αφορούσαν την ιδιοκτησία. Καινούργιο μουσικό σχολείο, καινούργια σχολεία, σημαντικά έργα υποδομής.

Όλα αυτά ας αναλογιστούμε ότι δεν γίνονται μόνο με εθνικούς πόρους. Γι' αυτό και ο Γιώργος έχει δίκιο ότι δεν πρέπει να πάρουμε αψήφιστα τις ευρωεκλογές του Ιουνίου ως μία διαδικασία η οποία μπορεί να μην έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για την επόμενη μέρα της χώρας. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Και θα σας εξηγήσω με απλά λόγια γιατί είναι λάθος.

Πρώτον, το τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, όλες και όλοι, καλύτερα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το καλοκαίρι του 2020 πήγαμε στην Ευρώπη -υπήρξα από τους πρωτεργάτες αυτής της ιδέας- και καταφέραμε και πείσαμε τους πιο «φειδωλούς» Ευρωπαίους φίλους μας ότι έπρεπε για πρώτη φορά να δανειστούμε ως Ευρώπη 750 δισεκατομμύρια συνολικά για να στηρίξουμε τις ευρωπαϊκές χώρες μετά την πανδημία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; 36 δισεκατομμύρια ευρώ για την πατρίδα μας πρόσθετοι πόροι, πέραν των πόρων του Ταμείου Συνοχής, το ΠΕΠ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Το τι έγινε στα ζητήματα της μετανάστευσης. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί που καταφέραμε και πείσαμε την Ευρώπη ότι πρέπει να αποδώσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων και ότι τελικά πρέπει να είμαστε εμείς και όχι οι διακινητές αυτοί που καθορίζουμε ποιοι μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένα.

Και δείτε τώρα τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας στην Ευρώπη: ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, με τους αγρότες μας, με την κοινή αμυντική πολιτική. Ανοίγει η συζήτηση για την κοινή αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Είναι πιθανόν την επόμενη μέρα να έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε την αμυντική μας βιομηχανία.

Και το ερώτημα είναι: ποιος θα μπορέσει να διαπραγματευτεί προς όφελος των Ελλήνων στην Ευρώπη ό,τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα; Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε μία εβδομάδα ένα εξαιρετικό ευρω-ψηφοδέλτιο με 42 άξιους ανθρώπους, για να μπορείτε και εσείς να κάνετε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για να έχουμε μία δυνατή ευρωομάδα την επόμενη μέρα, η οποία θα παλέψει στο Ευρωκοινοβούλιο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Αλλά ψηφίζουμε και για κάτι ακόμα: όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει στην Ευρώπη να μπορέσει να διεκδικήσει προς όφελός σας αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε και τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα έχουμε και εμείς στη συνέχιση του δικού μας μεταρρυθμιστικού έργου.

Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιμένουν στη γωνία ένα ενδεχόμενο στραβοπάτημα. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και πάλι με πολύ μεγάλη διαφορά τις ευρωεκλογές, ακριβώς επειδή η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά θα επανεπιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία.

Και τώρα πραγματικά δεν είναι ώρα, ούτε για παράπονα, ούτε για άστοχες διαφοροποιήσεις, ούτε για κριτική σε επιμέρους θέματα. Εγώ είμαι ο πρώτος, ο οποίος αναγνωρίζω ότι δεν μετατράπηκε η Ελλάδα σε παράδεισο από τη μία στιγμή στην άλλη, ούτε έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Αντίθετα, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Αλλά επειδή οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, είμαι σίγουρος ότι αυτή την εμπιστοσύνη τους θα την ανανεώσουν στην κάλπη του Ιουνίου του 2024.

Αυτή η κάλπη έχει ένα χαρακτηριστικό: σε αντίθεση με άλλες ευρωεκλογές δεν συμπίπτει ούτε με δημοτικές, ούτε με περιφερειακές εκλογές, ούτε με εθνικές εκλογές. Οπότε πρέπει εμείς, ως Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, να φροντίσουμε να κινητοποιήσουμε το δικό μας κόσμο. Να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση και κυρίως να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι αυτό το οποίο θα συμβεί στις ευρωεκλογές έχει μεγάλη σημασία για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά και για την ένταση με την οποία θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δικό μας μεταρρυθμιστικό έργο.

Γι' αυτό και θέλω να σας κάνω μία έκκληση: δύο μήνες ακριβώς πριν από τις ευρωεκλογές, θέλω να σας ζητήσω να μην αντιμετωπίσουμε αυτή την κάλπη με καμία χαλαρότητα και με καμία αδιαφορία. Να κινητοποιηθούμε, να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας για τη σημασία των εκλογών. Να κινητοποιηθούμε όπως εμείς οι Νεοδημοκράτες ξέρουμε να κάνουμε.

Ξέρουμε να κάνουμε εκλογές. Το ξέρουμε καλά. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Έτσι και τώρα θα κάνουμε το ίδιο, θα μιλήσουμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο θετικά, γι' αυτά τα οποία έχουμε πετύχει και αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε και για το πώς οραματιζόμαστε τον ρόλο της Ελλάδας σε μία Ευρώπη που αλλάζει. Αυτό είναι το ζητούμενό μας.

Δεν έχω πρόθεση προσωπικά να ασχοληθώ καθόλου με τη στείρα κριτική της αντιπολίτευσης. Εξάλλου, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παρουσιάζουν μια εικόνα μιας χώρας η οποία υπάρχει μόνο στο δικό τους το μυαλό. Κάνουν ακριβώς το ίδιο το οποίο έκαναν και πριν από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, περιγράφοντας μία εικόνα καταστροφής την οποία ο κόσμος πολύ απλά δεν την ακούει, διότι δεν συντονίζεται με τη δική τους πραγματικότητα.

Προσέξτε, θα το ξαναπώ, υπάρχουν προβλήματα. Η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα. Το παλεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε, με ελέγχους, με πρόστιμα, με παρεμβάσεις στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς, αλλά πρωτίστως παλεύουμε την ακρίβεια με διαρκείς και μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για τέταρτη φορά και θα φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50 ευρώ παραπάνω. Από την αρχή της τετραετίας μιλάμε για τρεις παραπάνω μισθούς. Και οι μέσοι μισθοί αυξάνονται.

Και να σας πω κάτι; Όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, όσο υπάρχει ζήτηση για εργατικό δυναμικό -το βλέπετε εσείς εξάλλου και εδώ στη Ρόδο-, τόσο οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλότερους μισθούς. Αυτό σημαίνει να μεταφράζεται το μέρισμα της ανάπτυξης προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Και μιας και είμαστε στην αρχή μίας τουριστικής περιόδου, η οποία προβλέπεται και αυτή, αγαπητέ μου Γιώργο, να είναι εξαιρετική -αν κρίνω ήδη από τον κόσμο ο οποίος υπάρχει στη Ρόδο-, θέλω και εδώ από τη Ρόδο να στείλω πάλι ένα μήνυμα και να ζητήσω, να απαιτήσω μάλλον -νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να το κάνω- από τους εργοδότες να φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους και να τηρούν απαρέγκλιτα την εργασιακή νομοθεσία. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να αναγκαζόμαστε να επιβάλουμε πολύ υψηλά πρόστιμα σε εργοδότες, οι οποίοι δεν μεταχειρίζονται τους εργαζόμενούς τους όπως πρέπει κι όπως οφείλουν έναντι του νόμου.

Γιατί τελικά μην ξεχνάμε ότι και στον τουρισμό, σε αυτή τη δραστηριότητα η οποία από τη φύση της είναι μία δραστηριότητα υπηρεσιών, στην οποία η ανθρώπινη σχέση παίζει τόσο μεγάλη σημασία, οι καλές επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν ευχαριστημένους εργαζόμενους. Και, αντιστρόφως, όποτε οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι και οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλύτερα.

Αυτές τις λίγες σκέψεις, φίλες και φίλοι, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Θα μετάσχω στη συνέχεια σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για ζητήματα «πράσινου» τουρισμού. Σίγουρα θα ξαναβρεθώ στη Ρόδο, καθώς η προεκλογική περίοδος θα έχει για τα καλά ξεκινήσει μετά το Πάσχα.

Και θέλω να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Πράγματι, όταν κάναμε τους εκλογικούς μας σχεδιασμούς και επιχειρούσαμε να προβλέψουμε το πού μπορούμε να φτάσουμε εκλογικά, δεν υπήρχε κανείς, μα κανείς, στο δικό μου το επιτελείο ο οποίος να έπεσε μέσα στα ποσοστά τα οποία καταφέραμε και πήραμε στα Δωδεκάνησα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη η τιμή για εμένα προσωπικά, για όλο μας το επιτελείο, αυτό το οποίο πετύχαμε. Και να ξέρετε ότι θα αγωνίζομαι κάθε μέρα για να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη.

Έχουμε έναν εξαιρετικό Περιφερειάρχη, αυτός ξεπέρασε κατά πολύ τα δικά μας ποσοστά. Αλλά το λέω γιατί; Διότι αυτή η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, κεντρικού κράτους και Δήμων, ειδικά των μικρών νησιωτικών Δήμων, είναι μία συνεργασία η οποία αποδίδει.

Είμαι πολύ τυχερός που έχουμε, εν τη ευρεία έννοια, ως συνεργάτη έναν εξαιρετικό Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Είναι διεκδικητικός, η δουλειά του είναι, ξέρετε, να ζητάει περισσότερα απ' αυτά τα οποία μπορώ να κάνω, αλλά πάντα με σχέσεις ειλικρίνειας και πάντα έχοντας στο μυαλό μας μόνο το καλό των νησιών σας, θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για να μπορεί να προκόβει κι άλλο ο τόπος σας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πάμε μαζί, πάμε συσπειρωμένοι στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου να πετύχουμε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

