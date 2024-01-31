Τους λόγους που τον οδήγησαν να ιδρύσει νέο κόμμα εξήγησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην ΕΡΤ.

Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στον Γιώργο Κουβαρά και στην εκπομπή της ΕΡΤnews «Στο Κέντρο», αποκάλυψε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα, το οποίο θα ανακοινώσει τέλη Φεβρουαρίου και θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής.

«Είμαι πολιτικός εν ενεργεία. Ναι θα ιδρύσω κόμμα. Στις ευρωεκλογές θα είμαι υποψήφιος» δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ερώτηση του δημοσιογράφου.

Ο Α.Λοβέρδος προσέθεσε ότι «η τελική του απόφαση με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες είναι προϊόν προετοιμασίας και δεν είναι ακόμη έτοιμος να την ανακοινώσει». «Έχω ακόμη δρόμο να διανύσω. Δρόμο προετοιμασίας» ήταν τα ακριβή λόγια του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ.Λοβέρδος υποστήριξε ότι προσέρχεται στις ευρωεκλογές με σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. «Ο λόγος που ιδρύεται αυτό το κόμμα προκύπτει από το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι το εξής: ένας πρωθυπουργός που ως προς την καταλληλότητα για το αξίωμα αυτό φτάνει το 42% ενώ όλοι υπόλοιποι παίρνουν κάτω από 7 %» δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι «έτσι όπως προχωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό». «Ναι στα καλά, όχι στις παραλείψεις και στα λάθη. Η αντιπολίτευση του μαύρου δεν περνά. Όπως επίσης δεν περνά και ο λαϊκισμός. Θα λέω αυτά που θέλει και χρειάζεται η κοινωνία. Όταν συμμερίζεσαι κάτι σωστό που κάνει η κυβέρνηση, κερδίζεις στην κοινή λογική. Αυτό το όπλο όποιος το χάσει και είναι στην αντιπολίτευση, σήμερα δεν μπορεί να ακουστεί. Δεν έχω κανένα άγχος μην ταυτιστώ με οποιονδήποτε γιατί έχω τις απόψεις μου» είπε ο κ.Λοβέρδος καταλήγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν κάθε πατριωτικό και λογικό αίτημα της κοινωνίας να χαρίζεται στους φασίστες ή στους ακροδεξιούς. Είμαι με την κοινή λογική. Ένας πατριώτης λογικός άνθρωπος δεν αφήνει τα αιτήματα της κοινωνίας να τα καρπώνονται οι ακραίοι».

Σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε ότι «δεν είναι δικαίωμα οι καταλήψεις». Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν έχεις δικαίωμα να καταλαμβάνεις ένα δημόσιο κτήριο, να παρεμποδίζεις τη λειτουργία του ή να το καταστρέφεις. Η κυβέρνηση απέτυχε πλήρως με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το μέτρο απέτυχε και η κυβέρνηση πρέπει να δει τις ευθύνες της. Η κοινωνία το ζητά αυτό».

Έμφαση ο Α.Λοβέρδος έδωσε στην ανάγκη αξιολόγησης κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ενώ την εξαγγέλει πέντε χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτε ουσιαστικό μέχρι σήμερα με κορυφαίο παράδειγμα το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. «Ο μοιραίος σταθμάρχης δεν αξιολογήθηκε ποτέ…».

Για άλλη μια φορά, όταν ρωτήθηκε για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ο Ανδρέας Λοβέρδος επανέλαβε ότι είναι σύμφωνος χωρίς κανέναν αστερίσκο αφού άλλωστε αυτό το είχε υποστηρίξει και στη συνταγματική αναθεώρηση το 2019 και το 2020 στη Βουλή. «Δεν βάζω κανέναν αστερίσκο αρκεί να είναι πραγματικά μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά, αλλά και με την επισήμανση να προστατευτούν κυρίως τα ακριτικά πανεπιστήμια» επισήμανε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης.

Ερωτηθείς τέλος από τον Γ. Κουβαρά για τα εξοπλιστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε ότι «ενισχυθήκαμε πολύ παραπάνω από την Τουρκία και ότι η Τουρκία βγαίνει απολύτως χαμένη. Η Ελλάδα προηγείται και είναι η πρώτη φορά που δεν φοβάται».

Πηγή: skai.gr

