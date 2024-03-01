«Στις 11 το πρωί της Δευτέρας με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, θα ανακοινωθεί το νέο μου κόμμα, ενώ τη μεθεπόμενη Δευτέρα θα γίνει η συνέντευξη τύπου», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα του βίντεο της ανακοίνωσης του κόμματος, δεν έγιναν σε ένα γραφείο, αλλά «κάπου βόρεια» όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έγινε όπως ακριβώς το είχε ονειρευτεί.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει σήμερα χώρος για ένα καινούριο κόμμα, ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι «ο χώρος είναι άπλετος».

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «όπως εκφράζεται σήμερα δεν έχει καμία ελπίδα κυβερνησιμότητας», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγής της πολιτικής του πλεύσης.

Ερωτηθείς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κύριος Λοβέρδος ανέφερε ότι είναι «απολύτως υπέρ».

"Οταν ψηφίζεις ΟΧΙ επί της αρχής αυτού του νομοσχεδίου είναι το μήνυμα που στέλνεις στον κόσμο. Η αγωνία του να κάνεις αυτού του είδους την αντιπολίτευση οδήγησε στο να έχουμε ένα μόνο κόμμα και κάτι άλλα μη κυβερνητικά", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

