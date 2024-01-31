Θετικά δεκτή έγινε από το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ η προσφορά της Ελλάδας του Στρατηγείου της Λάρισας ως Στρατηγείο για την ευρωπαϊκη επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες είχε δηλώσει ότι θα κατέθετε πρόταση να αναλάβει η Ελλάδα τη Διοίκηση της Επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, προσφέροντας επίσης το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση.

Κατά την άφιξή του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών 'Αμυνας στις Βρυξέλλες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε δηλώσει ότι η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα θα ονομάζεται «Ασπίδες» ( Αspides).

« Ασπίδες», δηλαδή «προστασία των πλοίων» εξήγησε ο κ. Μπορέλ. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα θα έχει τη διοίκηση, πού θα είναι η έδρα και τι θα παρέχουν τα κράτη-μέλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Δένδια:

Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσα τους ομολόγους μου ότι η Ελλάδα προσφέρει το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει την ετοιμότητα να αναλάβει τη Διοίκηση της Επιχείρησης. Η προσφορά μας έγινε θετικά δεκτή.

