«Ασπίδες»: Το όνομα της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

«Ασπίδες» ( Αspides) θα ονομάζεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών 'Αμυνας στις Βρυξέλλες.

« Ασπίδες», δηλαδή «προστασία των πλοίων» εξήγησε ο κ. Μπορέλ. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα θα έχει τη διοίκηση, πού θα είναι η έδρα και τι θα παρέχουν τα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, υπάρχει συζήτηση για αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά στη διοίκηση.

Πηγή: skai.gr

