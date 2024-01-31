«Ασπίδες»: Το όνομα της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

«Ασπίδες» ( Αspides) θα ονομάζεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών 'Αμυνας στις Βρυξέλλες.
« Ασπίδες», δηλαδή «προστασία των πλοίων» εξήγησε ο κ. Μπορέλ. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα θα έχει τη διοίκηση, πού θα είναι η έδρα και τι θα παρέχουν τα κράτη-μέλη.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, υπάρχει συζήτηση για αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά στη διοίκηση.
- Ερυθρά Θάλασσα: Νέα εκτόξευση πυραύλου από τους Χούθι εναντίον αμερικανικού αντιτορπιλικού
- Η ουκρανική περιφέρεια Λβιβ έγινε η πρώτη στη χώρα που αφαίρεσε όλα τα μνημεία και σύμβολα της σοβιετικής εποχής
- Το μέλι που πωλείται στην ΕΕ θα πρέπει να έχει καταγεγραμμένη στην ετικέτα του τη χώρα προέλευσης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.