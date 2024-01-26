Τη δημιουργία «ενός θόλου antidrone για τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας» εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, στην τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού «Θράκη» από τον αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο στον αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο.

Αναφερόμενος στα οπλικά μας συστήματα, στο πλαίσιο της «ατζέντας 2030», είπε ότι ο θόλος antidrone θα επιτρέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις μας «να επιχειρούν προστατευμένες από την απειλή των drones».

«Το σήμα της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, στην οποία ως δόκιμος αξιωματικός είχα κάνει ασκήσεις πολύ-πολύ παλιά» πρόσθεσε «αναγράφει "υπό σκιή" και η απάντηση του Λεωνίδα στην απειλή των Περσών στις Θερμοπύλες νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει απολύτως σε αυτή την περίπτωση».

«Πρόθεσή μας είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στο σύγχρονο πολύπλοκο περιβάλλον να επιχειρούν υπό την κάλυψη ενός εξελιγμένου θόλου antidrone» συμπλήρωσε.

Εξάλλου, ο κ. Δένδιας, κατά την επίδοση αναμνηστικού δώρου στον απερχόμενο διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού, ανέφερε: «Θεωρώ ότι η Θράκη είναι μια περιοχή τεράστιου στρατηγικού ενδιαφέροντος για την πατρίδα μας, αλλά όχι μόνο για την πατρίδα μας». «Και ότι έχει δυνατότητες ανάπτυξης και κομβικό ρόλο να παίξει, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται απολύτως από τις εξελίξεις και τη σημερινή πραγματικότητα, χωρίς να σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι έχουμε φτάσει στην οροφή. Υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της Θράκης σε όλα αυτά τα επίπεδα» επισήμανε. Τόνισε, δε, ότι «κύριος μοχλός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι τα εξελιγμένα οπλικά του συστήματα. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους».

«Ακριβώς για τον λόγο αυτό» συνέχισε «η πατρίδα έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε το εξαιρετικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας να εκτελεί απερίσπαστο την υψηλή αποστολή του».

«Έχει ληφθεί απόφαση στο επίπεδο του πρωθυπουργού και θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών στο αμέσως προσεχές μέλλον, για ένα πολύ μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα που να καλύψει τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όχι μόνο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ένα τμήμα αυτού του οικιστικού προγράμματος θα αφορά και την κάλυψη αναγκών άλλων στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, από το υπουργείο Υγείας και από το υπουργείο Παιδείας, δηλαδή γιατρούς, δασκάλους, καθηγητές» υπογράμμισε. Η πρώτη μεγάλη φάση αυτού «του οικιστικού προγράμματος, δηλαδή της κατασκευής κατοικιών για τα στελέχη» θα ξεκινήσει από τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο και «θα ξεκινήσει αμέσως τώρα».

«Εδώ στη Θράκη θα κατασκευαστούν την επόμενη διετία πάνω από 200 κατοικίες, αυξάνοντας κατά σχεδόν 40% τις διαθέσιμες κατοικίες για τα στελέχη μας και άλλες άνω των 400 κατοικίες θα φτιαχτούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου για να μπορέσουν να ανακουφίσουν κατ' αρχάς τα στελέχη και να βελτιώσουν τους όρους της ζωής τους» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Τέλος, ευχήθηκε στον απερχόμενο στρατηγό και στον νέο διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού «κάθε επιτυχία στα υψηλότατα καθήκοντά τους». Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Λοχαγού (ΠΖ) Εμμανουήλ Αποστολίδη», στην Ξάνθη, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Σπυρίδων Τσιλιγγίρης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου Παντελεήμων, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο σοφολογιότατος τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Νεζντέν Χεμσερή. Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας το «παρών» έδωσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσωπείες στελεχών από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Ενώσεις Αποστράτων και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

