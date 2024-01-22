Με αποδόσεις τιμών και ιδιαίτερες ευχαριστήριες εκ μέρους του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς το πρόσωπο του αντιστράτηγου ε.α. και πρώην διοικητή της 1ης Στρατιάς Ιωάννη Τσιόπλου ξεκίνησε η δεξίωση μετά την τελετή παράδοσης της σκυτάλης στον αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο, που προηγήθηκε στον αύλειο χώρο του Στρατοπέδου «Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα».

«Ανταποκριθήκαμε με απόλυτη επάρκεια και αυτοθυσία, κι αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή» τόνισε κατά το χαιρετισμό του ο κ. υπουργός απευθυνόμενος στον κ. Τσιόπλο, συμπληρώνοντας πως «υπό την ηγεσία σας ο ελληνικός στρατός απέδειξε το διττό του ρόλου: υπερασπιστής της πατρίδας αλλά και συμπαραστάτης της κοινωνίας στη δυσχερέστατη στιγμή».

Όπως υπογράμμισε οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «βρίσκονται σε φάση μετάλλαξης. Πρέπει να εξελιχθούν ώστε το 2030 να είναι απολύτως έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις καιρών που τα μεταβάλλουν όλα γύρω τους: μεγεθύνουν τις απειλές, πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα, δημιουργούν νέα δεδομένα».

Ήδη στο νέο οργανωτικό σχήμα έχει προβλεφθεί υπό τη διοίκηση στρατηγού Διεύθυνση Μετεξέλιξης, όπως επίσης έχει προβλεφθεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η οποία θα δημιουργήσει μονάδες μεικτής κρίσεως. Μονάδες που θα είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε μηδενικό χρόνο στις προκλήσεις του περιβάλλοντος».



