«Η επιλογή της νέας ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων σηματοδοτεί τη νέα προσέγγιση της Κυβέρνησης για την Εθνική Ασφάλεια. Την Εθνική Στρατηγική για τις Ένοπλες Δυνάμεις του 2030», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή την επιλογή της νέας ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

«Στόχος της αλλαγής που ξεκινά σήμερα είναι ο πολύπλευρος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, με προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες» είπε και πρόσθεσε πως η αλλαγή αφορά σε 3 βασικούς πυλώνες.

Πρώτος πυλώνας, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η πλήρης αναδιοργάνωση της Δομής και Λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος ένα οργανωτικά σύγχρονο, ευέλικτο και επιχειρησιακά αποτελεσματικό σχήμα, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας.

Από την αναδιάταξη Σχηματισμών/Μονάδων και τη συγκρότηση Μονάδων Διττού ρόλου/χρήσης για την Άμυνα και την Πολιτική Προστασία, έως τον εξορθολογισμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την επικαιροποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος, που θα λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα Ουκρανίας, Καυκάσου και Μέσης Ανατολής, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Απαιτείται προσήλωση σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, αποτελεσματικές και με καλύτερη αναλογία κόστους-οφέλους. Ταυτόχρονα, απαιτείται ανάπτυξη νέων μέσων από την εγχώρια παραγωγή. Η χώρα διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οφείλει να το αξιοποιήσει.

Με το υπό ίδρυση Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας, δημιουργείται ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Θα χρηματοδοτεί την παραγωγή των μέσων που οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν προδιαγράψει, ενισχύοντας, παράλληλα, την ελληνική αμυντική βιομηχανία και την οικονομία της χώρας.

Αυτονόητα, οι σύγχρονες Ενόπλες Δυνάμεις προϋποθέτουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συντήρησης των υφιστάμενων σε χρήση μέσων.

Με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της Αμυντικής Βιομηχανίας. Με αφετηρία τις αλλαγές στην ΕΑΒ στο αμέσως προσεχές διάστημα και ακολούθως στα ΕΑΣ. Με τη δημιουργία μιας υγειούς βάσης συνεργασίας με την Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία.

Τρίτος πυλώνας οι ανθρώπινοι πόροι των Ενόπλων Δυνάμεων:

Με την επικείμενη αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Αξιωματικών, με τον επανασχεδιασμό της διαδρομής καριέρας και σταδιοδρομίας των αξιωματικών, με τη διεύρυνση του σημαντικού ρόλου του Σώματος Υπαξιωματικών. .

Αυτονόητη προϋπόθεση στον τρίτο πυλώνα αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προτεραιότητα η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ενστόλων μας, για την οποία θα ξεκινήσει σύντομα η Α΄ Φάση ενός μεγαλόπνοου οικιστικού προγράμματος και η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι αλλαγές στον τρόπο αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνουν την αναθεώρηση στη θητεία των στρατεύσιμων. Τη μετάβαση από τη «Θητεία-Αγγαρεία» στη «Θητεία-Εφεδρεία» και στη «Θητεία-Ευκαιρία».

Σε αναβάθμιση της εκπαίδευσης με βάση το φιλανδικό μοντέλο με τις κατάλληλες προσαρμογές και την πρόβλεψη επανεκπαίδευσης σε τακτά διαστήματα σε εθελοντική βάση, αλλά και τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων σε όσους το επιλέξουν.

Αυτές τις εθνικές προτεραιότητες καλείται να εφαρμόσει η νέα ηγεσία.

Ένα νέο δόγμα που συνιστά αλλαγή σελίδας και οδηγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις του 2030. Μια αλλαγή απόλυτα επιβεβλημένη, για να μην πω καθυστερημένη. Πέρα από τον μέχρι πρότινος ορίζοντα.

Μια αλλαγή που θα αυξήσει τις δυνατότητες αποτροπής κάθε απειλής, και θα ενισχύσει το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή.

Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Κυβέρνησης τον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωσταντίνο Φλώρο για την προσφορά του κατά τη μακρά διαδρομή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας Αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά, Στρατού Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και Ναυτικού Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση.

Με την πεποίθηση ότι νέα ηγεσία θα ανταποκριθεί στο καθήκον της, εύχομαι στο νέο ΑΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και στους νέους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, Ναυτικού Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, Αεροπορίας Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, κάθε επιτυχία στο έργο τους».

