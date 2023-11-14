Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη - Σολτς στο Βερολίνο

Συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς έχει αυτή την ώρα στην καγκελαρία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αθήνα και Βερολίνο θεωρούν κομβικής σημασίας το μεταναστευτικό ζήτημα που καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο και πολύπλοκο, υπό την πίεση των γεγονότων και των συνεπειών, που πυροδοτεί η ανάφλεξη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Για το λόγο αυτό, στο παζλ της επίλυσης βασικό κομμάτι θεωρείται η συνεργασία της Άγκυρας, με την οποία επιδιώκεται μία αναθέρμανση της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για το μεταναστευτικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναλύσει την πολιτική που άσκησε κατά την τελευταία τεραετία η κυβέρνηση της ΝΔ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τη μείωση των ροών, αλλά ταυτόχρονα να καταστήσει σαφές ότι χρειάζονται νόμιμες οδοί μετανάστευσης και συμπράξεις με χώρες με τις οποίες μπορούμε να συνεργαστούμε για να εδραιωθεί μία πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών.

Η Αθήνα αντιλαμβάνετια πως στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει καλύτερη κατανόηση ότι δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική χωρίς τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και υπό αυτά τα δεδομένα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην οικονομική ενίσχυση της χώρας μας για το μεταναστευτικό μέσω της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.