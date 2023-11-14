«Ο κ. Χατζηδάκης οφείλει να αποσύρει το πισσαρίδειας λογικής νομοσχέδιο και να συζητήσει μαζί με όλους, αντιπολίτευση και φορείς, τους τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ δεν φαίνεται να θέλει να ελέγξει», αναφέρει ο Νίκος Παππάς, σε δήλωσή του με αφορμή την ανάρτηση σε διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «κωφεύει απέναντι στις καθολικές αντιδράσεις των επαγγελματικών ενώσεων, των ομοσπονδιών και των επιμελητηρίων» και πως «επιλέγει τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης με την οριζόντια φορολόγηση επί δικαίων και αδίκων, χωρίς να χτυπάει τη φοροδιαφυγή και τα "μεγάλα ψάρια"».

Ο κ. Παππάς τονίζει ότι λύση είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

1. Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους.

2. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

3. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, προστασία της α' κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης, της αγροτικής γης.

4. Πρόσβαση των ΜμΕ στον τραπεζικό δανεισμό, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

