Σκυλακάκης: Νέες παρεμβάσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Νέες παρεμβάσεις για μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σε συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Εξετάζουμε και άλλες πτυχές και χρεώσεις των τιμολογίων για να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε, να γίνουν πιο ανταγωνιστικά», τόνισε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις ρευματοκλοπές, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τη σήμανση των τιμολογίων. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ριζική λύση για ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας θα προέλθει από την ταχύτερη και με όρους ανταγωνισμού είσοδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι διαγωνισμοί για ΑΠΕ που θα γίνουν στο εξής θα είναι μειοδοτικοί.

Αναφερόμενος στο νέο πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 με το υποχρεωτικό κοινό τιμολόγιο που θα προκύπτει με βάση μαθηματική φόρμουλα, σημείωσε ότι ο ρόλος του υπουργείου είναι να προστατεύσει τον πιο αδύναμο, που δεν είναι -όπως είπε- ο παραγωγός ούτε ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά ο καταναλωτής και ιδίως ο συνεπής καταναλωτής. «Ακούμε την αγορά αλλά η θέση μας είναι να υπερασπίζουμε τον καταναλωτή. Όποιος διαβάσει μία σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα διαπιστώσει ότι ένας εξαιρετικά ικανός δικηγόρος χρειάζεται δύο ώρες πολύ προσεκτικής ανάγνωσης για να το κατανοήσει. Τέτοιες συμβάσεις καλούνται να υπογράψουν οι καταναλωτές και να δεσμευτούν», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας η ενεργειακή αυτονομία, ενόψει της αύξησης της αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Τέλος υπογράμμισε ότι θα ήταν λάθος να δεσμευτεί κάποιος σε μία από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (υδρογόνο, αποθήκευση ενέργειας και σε ποια μορφή κ.λπ.) καθώς οι τεχνολογίες είναι υπό ανάπτυξη και είναι άγνωστο ποια θα επικρατήσει, υπενθυμίζοντας το υψηλό κόστος που κατέβαλε η χώρα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε πρώιμο στάδιο.

Θα προχωρήσει, όμως, όπως είπε, με προσεκτικά βήματα η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, στα οποία η Ελλάδα, λόγω του ανέμου, έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

